El cruce fue directo y sin matices. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a responder con dureza a Domingo Cavallo y profundizó una disputa que ya había escalado en las últimas semanas dentro del propio universo liberal. La respuesta de Caputo se produjo luego de que Domingo Cavallo, en una entrevista con Urbana Play, no solo insistió con la necesidad de eliminar el cepo cambiario, sino que también apuntó directamente contra Luis Caputo. “Caputo es un trader, él no tiene ninguna teoría. Enfoca por un lado y, si no sale, cambia y va por el otro. No tiene un esquema ni una base conceptual con la que razona”, afirmó. Además, sostuvo que en materia monetaria, cambiaria y financiera “no hay reglas de juego que la gente pueda entender”, lo que, a su criterio, dificulta anticipar la evolución del programa económico. A través de su cuenta en X, Caputo eligió un tono personal y confrontativo. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, escribió. El ministro avanzó aún más en sus críticas: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”. En la misma línea, agregó: “Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos”. “Quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor”, cerro su posteo el ministro. El presidente Milei ya había cuestionado previamente a Cavallo en términos similares. El jefe de Estado sostuvo que las propuestas del ex ministro implicaban “expropiaciones masivas” y repasó decisiones de su gestión en los años noventa y durante la crisis de 2001, como el corralito, la creación del impuesto al cheque y otras medidas que, según su visión, afectaron la propiedad privada. El trasfondo del enfrentamiento es la discusión sobre la estrategia cambiaria y financiera. Cavallo planteó que la continuidad de los controles cambiarios mantiene a la Argentina en la categoría de “mercado de frontera” y limita la compresión del riesgo país. “El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo. Para que siga bajando tienen que liberalizar completamente el mercado cambiario”, afirmó.