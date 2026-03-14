El peronismo disputará 14 internas este domingo en la Provincia de Buenos Aires. El debate se concentra en la presidencia del PJ en esos municipios, que sobresalen Morón, Tres de Febrero, Mar del Plata y San Miguel, entre los más importantes. Como no podía ser de otra manera, producto de múltiples cuestiones e intereses cruzados, Julio Zamora, el intendente de Tigre, quien pretendía poner como sucesor a su hermano Mario, no podrá siquiera presentarse porque la Justicia Electoral dispuso hacerle lugar a la presentación realizada por el Frente Renovador local y dispuso que Samyn Ducó, concejal massista, presida el partido por ser el representante de la única lista habilitada. En Morón también se produjo una ruptura oficialista, ya que Lucas Ghi decidió distanciarse de su antiguo e histórico jefe político, Martín Sabbatella. Ambos tercerizan la competencia interna a través de representantes peronistas que sí están afiliados. Ninguno de ellos lo está porque siempre fueron parte de otro partido político. De ahí la queja de viejos y experimentados peronistas que dicen que “Zamora siempre fue peronista pero no lo dejamos participar. A estos zurdos le damos el poder para apoderarse de lo que es nuestro en ese partido”. El confidente es muy viejo, no entiende la nueva política. El otro distrito donde jamás hubo una interna en serio y ahora parece que la habrá es en Tres de Febrero. Allí habrá una pelea directa entre La Cámpora, representada por Juan Debandi, quien se enfrentará a Alejandro Collia, representante del Movimiento Derecho al Futuro. Algo parecido sucederá en General Pueyrredón, donde la competencia es directa entre el axelismo y el camporismo. Sobre La Matanza, hay una no novedad pero, como se oficializó el acuerdo que ya existía en las sombras, provocó una discusión pública. Héctor “Toty” Flores, uno de los dirigentes barriales más empoderados por Elisa Carrió, se transformó en un nuevo funcionario municipal de Fernando Espinoza. “Hablalo con Toti que siempre estuvo con eso” le sugirió a este periodista, hace dos meses, Miguel Saredi, hoy también funcionario de Espinoza. Fue cuando El Cronista le preguntó sobre la interrumpida licitación internacional que debía terminar con el entubamiento del Arroyo Dupi. Flores siempre lo pidió. Y ahora se entiende la sugerencia de Saredi, peronista que en su momento trabajó con Cambiemos. Él fue uno de los que acercaron al dirigente de Laferrere de la Coalición Cívica al nuevo mundo. Desde hace tiempo este medio viene relatando las desavenencias del peronismo provincial ante la falta de una clara conducción. El sistema tripartito no funciona y además de generar tensiones cotidianas dinamitan relaciones porque, cuando se beneficia a uno, se perjudica a los otros dos o viceversa, en un verdadero juego de piedra, papel o tijera. En esta dimensión desconocida ingresan las conversaciones por la reimplementación de las eliminadas reelecciones indefinidas de intendentes, el desdoblamiento electoral entre Nación y Provincia, la realización de las PASO y la utilización, o no, de la Boleta Única en Papel. En el tema de las reelecciones habilitarla daría por tierra un casi juramento de Sergio Massa al respecto. Axel, en esta, está en favor de las reelecciones porque cree que eso le significará el respaldo de los jefes comunales. ¿Pero qué pasaría si estos insisten, como lo empezaron a hacer, en que es más beneficioso para el peronismo kirchnerista renovador seguir con el desdoblamiento? En ese caso, los intendentes se salvarán, podrán poner un sucesor de Kicillof previo a una PASO. Votar en una fecha diferente a la nacional, en esta oportunidad, debilita su proyecto nacional. Pero lo que nadie puede entender es la interna de San Miguel ya que ambos candidatos más importantes, Santiago Fidanza y Juan José Castro, son funcionarios del gobierno provincial y militantes activos del MDF que conduce el gobernador. Si bien es lógico que haya rencillas y peleas locales, agrava la situación el decidido apoyo que le dieron a cada uno de los candidatos dos ministros del propio MDF: a Fidanza lo apoya Larroque mientras que a Castro, Katopodis. Tan salvaje viene esa discusión que han aparecido el reparto de mercaderías y electrodomésticos, al igual que un asombroso pago por voto que podría llegar a $ 500.000 por adherente. En el territorio bonaerense, del otro lado de la grieta política, cayó como una bomba la no designación de Diego Valenzuela en la Agencia Nacional de Migraciones, publicitada desde hace meses, obligándolo a volver al senado provincial. El mensaje remarca que para La Libertad Avanza todos los dirigentes son descartables si, en algún momento, se cruzan por algún motivo con Karina Milei. Ya supieron del desierto Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Marcela Pagano, Guillermo Francos y Diana Mondino, entre otros tantos. Lo inimaginable para la política que hayan tenido esa falta de tacto para con el único jefe territorial que tiene La Libertad Avanza en el Conurbano bonaerense.