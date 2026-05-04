La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que pagará un bono cercano a los $ 500.00 por única vez a partir de mayo 2026, para quienes cumplan con una serie de requisitos. El organismo definió los incrementos del corriente mes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El aumento será del 3,4% para los haberes de los jubilados y pensionados, así como también quienes perciben las Asignaciones Familiares y demás prestaciones sociales. Se trata del monto correspondiente al refuerzo por adopción, una de las prestaciones más destacadas de las Asignaciones de Pago Único (APU). Esta ayuda económica se entrega por única vez a familias que hayan celebrado el nacimiento de un hijo, adopción o matrimonio. El próximo mes, los titulares que hayan concretado legalmente una adopción pasará de cobrar $ 476.268 a $ 492.366. Sin embargo, aquellas familias que cuenten con la Libreta AUH podrán acceder al pago del 20% acumulado del beneficio correspondiente al año anterior, que ANSES retiene como complemento. En esos casos, el monto total de la AUH será de $ 141.312. Por lo que quienes cobren las dos prestaciones (Asignación por Adopción y la AUH) y además hayan presentado la libreta cobrarán un total de $ 633.678 en mayo. El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital. Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos: El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo. Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: