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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este sábado, 1 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este sábado, 1 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 1101 (Agua).

 1°1101 11°7434 
 7430  12°2436
 3°2409  13°4024 
 7302  14°4734 
 2243  15°6214 
 6°1748  16°1322
 9239  17°6008 
 9130  18°7797 
 1790  19°9057 
 10°9963 20°3785 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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