Existen distintas formas de mantenerse activo, pero algunas prácticas combinan movimiento, control de la respiración y trabajo muscular de una manera particular.

Entre ellas, el yoga se destaca por ser una disciplina que puede aportar beneficios tanto físicos como mentales cuando se practica de manera regular.

Más allá de la flexibilidad, sus ejercicios y técnicas de respiración pueden ayudar a mejorar la movilidad, aliviar algunas molestias y acompañar el cuidado de la salud cardiovascular . También puede contribuir a reducir el estrés y favorecer un mejor descanso.

Cómo ayuda el yoga a mejorar la respiración y cuidar el corazón

Las posturas de yoga suelen combinar movimientos lentos con respiración profunda, lo que puede favorecer el flujo sanguíneo y el trabajo muscular .

El yoga es un ejercicio para todas las edades. Shutterstock

La práctica regular también está asociada con una mejor gestión del estrés y con una reducción de factores relacionados con la salud cardiovascular, como la presión arterial elevada y el exceso de peso.

Además, el yoga puede contribuir a disminuir el estrés y la inflamación general del organismo, dos factores vinculados con la salud del corazón.

El ejercicio que puede ayudar a reducir dolores y mejorar la movilidad

Uno de los beneficios más conocidos del yoga está relacionado con el dolor de espalda. En este sentido, la Universidad Johns Hopkins señala que este ejercicio puede ser tan efectivo como los estiramientos básicos para aliviar el dolor lumbar y mejorar la movilidad.

Más fuerza, equilibrio, flexibilidad y menos estrés

El yoga no solo trabaja la movilidad: mantener determinadas posturas también ayuda a desarrollar fuerza, equilibrio y flexibilidad. A esto se suma su impacto sobre el bienestar general, ya que una práctica constante puede favorecer una mayor energía, un mejor estado de ánimo y una mejor gestión del estrés.

Imagen ilustrativa Shutterstock

Otra ventaja destacada es su relación con el descanso. Una rutina de yoga antes de dormir puede ayudar a preparar el cuerpo y la mente para conciliar el sueño y mantenerlo durante la noche .

En conjunto, estos beneficios explican por qué el yoga puede ser una alternativa interesante para quienes buscan una actividad que trabaje movilidad, fuerza, respiración, salud cardiovascular y bienestar mental al mismo tiempo.