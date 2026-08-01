Mesa política, reunión con aliados y los primeros desafíos: el Gobierno prepara el debate del nuevo BCRA

Con las elecciones 2027 como prioridad en el calendario político, en La Libertad Avanza y el kirchnerismo ya evalúan posibles escenarios rumbo a las presidenciales así como candidaturas y alianzas.

En ese contexto, una encuesta de QSocial identificó un dato que comenzó a inquietar tanto a la Casa Rosada como a la oposición, que el relevamiento identifica como la consolidación de una tercera opción que rompe con la polarización y que, de mantenerse, podría ser clave en la pelea electoral.

Según el informe, la denominada “avenida del medio” no solamente se afianzó, sino que saltó de manera exponencial. Concretamente, 4 de cada 10 argentinos pasó a rechazar tanto a Javier Milei como el kirchnerismo. Un año atrás, este sector representaba el 30%.

El trabajo, que relevó 1880 casos a nivel nacional, señala que este crecimiento se nutre principalmente de dos vertientes:

Una caída en el rechazo exclusivo al kirchnerismo, que bajó del 33% al 25% .

En contrapartida, quienes solo rechazan a Milei subieron del 25% al 29%.

Cansancio del sistema político y del estilo Milei

Por otro lado, los encuestados también mostraron señales claras sobre el escenario actual y lo que esperan para 2027. En ese sentido, un 73% expresó estar “cansado de las opciones actuales” y siente una profunda fatiga con el sistema político tal como está.

La desaprobación del estilo frontal del Presidente también aparece como un eje crítico. Según el informe, el 78% cuestiona los modos utilizados por el mandatario y el 75% considera que terminó pareciéndose a “la casta” que prometió combatir.

Respecto al peronismo, la señal es de advertencia total. El 71% de los participantes pide una renovación del movimiento, con nuevos nombres y mensajes. “Es la puerta de entrada del espacio al segmento del medio”, indicaron desde QSocial.

En términos de políticas públicas, el 50% de los moderados prefiere un camino intermedio. El informe aclaró que este segmento “no es anti-Milei absoluto”, sino que la búsqueda de matices y equilibrio prima sobre la idea de ruptura.

Avenida del medio: cuál puede ser su impacto en las elecciones de 2027

A pesar de la predisposición hacia estos perfiles, el informe lanza una aclaración importante: la intención de voto no está garantizada. Para la firma, el 50% de este electorado intermedio podría ceder ante el “voto útil” si el candidato de la tercera vía no demuestra ser electoralmente competitivo.

En otras palabras: si el electorado percibe que la tercera opción no puede ganar, la polarización extrema volverá a absorber los votos por temor al triunfo del polo opuesto.

En conclusión, el éxito de una alternativa en 2027 dependerá de su habilidad para mostrar equipos técnicos sólidos, un mensaje de equilibrio y, fundamentalmente, la viabilidad política para disputar el poder real.