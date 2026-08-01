Como anticipó El Cronista, Café Martínez continúa ampliando su negocio más allá de las cafeterías. La cadena, que este año invertirá u$s 7 millones para abrir nuevos locales, ahora suma un gin a su cartera de productos. El desarrollo se realizó junto a Aconcagua, una empresa argentina que produce más de 50.000 botellas por mes y exporta a España, Uruguay y Paraguay.

Se trata del primer destilado en sus más de 90 años de historia. El producto fue desarrollado junto al equipo de Aconcagua y contó con la participación de David Ledesma, Coffee Master de la cadena.

“La idea surgió al identificar la oportunidad de llevar el café a una nueva categoría”, explicó Andrea Medina, gerente de Producto de Café Martínez a El Cronista.

Según indicó, el lanzamiento también servirá para evaluar futuros desarrollos junto a otras empresas, aunque en esta primera etapa el foco estará puesto en medir la respuesta del mercado antes de avanzar con nuevos proyectos.

El lanzamiento coincide con un año de expansión para la cadena. Mientras continúa con la apertura de locales, también vende sus productos en supermercados y a través de e-commerce. Hoy cuenta con más de 250 locales en la región y proyecta alcanzar las 600 sucursales hacia 2035.

El socio elegido por Café Martínez

El producto fue desarrollado por Gin Aconcagua, una destilería que nació en plena pandemia de la mano de Joaquín Villafañe Tapia e Ignacio Sierra, dos amigos que se conocieron jugando al rugby y decidieron emprender juntos.

Hasta ese momento, ninguno de los dos trabajaba en la industria de las bebidas. Villafañe Tapia se dedicaba a la exportación de árboles ejemplares, mientras que Sierra trabajaba en la construcción y en la comercialización de acero.

La idea surgió luego de detectar que la mayor parte de los destilados que se consumían en el país eran importados. Convencidos de que podían elaborar un producto argentino con estándares internacionales, realizaron un curso de destilación durante la pandemia, compraron un destilador de cinco litros y comenzaron a hacer pruebas en la cocina de uno de ellos.

Después de más de 200 recetas dieron con la fórmula definitiva y lanzaron la marca en 2020.

El emprendimiento demandó una inversión inicial de u$s 30.000, que recuperaron en apenas un año. Desde entonces multiplicó su escala de producción. Hoy cuenta con más de 80 distribuidores en todo el país y exporta a España, Uruguay y Paraguay.

Con el crecimiento también amplió su oferta. Al clásico London Dry sumó variedades de pomelo rosado, frutos rojos, lima con lemon grass y cardamomo con lemon grass, además de una edición especial lanzada durante el Mundial. También incorporó una línea de gin tonic listo para tomar en latas de 355 mililitros.

A esa oferta ahora se suma el Gin Café Martínez Colombia, que cuesta $ 22.500 la botella de 750 mililitros, en línea con las variedades saborizadas de la marca. El London Dry se comercializa desde $ 19.600, mientras que las latas de gin tonic tienen un valor de $ 6200.

El plan para llegar a 600 locales

La empresa confirmó una inversión de u$s 7 millones para este año destinada a la apertura de 31 nuevos locales entre la Argentina, Uruguay y Paraguay, en el marco de un plan de crecimiento de su red de franquicias.

Paraguay se convirtió en uno de los mercados más importantes. Allí opera 24 sucursales, 9 de ellas dentro de estaciones de servicio de Petromax, una de las principales petroleras paraguayas.

“Es un mercado que realmente tiene mucho crecimiento y seguramente vamos a seguir apostando por esa plaza. Hay algunas tiendas más en conversación”, había explicado Leandro Canabe, CEO de Café Martínez, en otra entrevista con El Cronista.

Más allá de los mercados donde ya opera, la compañía también analiza nuevos destinos para continuar su expansión regional. Brasil aparece como el principal objetivo, aunque Chile y Perú también forman parte de los mercados bajo análisis. Actualmente, proyecta inaugurar seis locales en esos países vecinos.