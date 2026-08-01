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Este sábado, 1 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 3179 - Ladrón

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 1 de agosto

 3179 11° 0507 
 2°1513 12° 3062
 3°9500 13° 4253 
 4°6235 14° 8903 
 5°8030 15° 4274 
 6°7398 16° 7040 
 7°7595 17° 4718 
 8°9285 18° 2012 
 9°743219° 7736 
 10°2018 20° 3427 

¿Qué significa soñar con Ladrón?

Soñar con El Ladrón suele reflejar vulnerabilidad y miedo a perder algo valioso, como afectos, tiempo o seguridad.

También puede señalar partes internas que 'roban' energía (culpa, autoengaño, malos hábitos) y la necesidad de reforzar límites y cuidar tus recursos.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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