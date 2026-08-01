Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.
En este sábado, 1 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5709 - Arroyo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto
|1°
|5709
|11°
|3806
|2°
|5702
|12°
|3261
|3°
|5743
|13°
|2201
|4°
|6374
|14°
|0152
|5°
|2969
|15°
|9681
|6°
|3224
|16°
|7710
|7°
|7275
|17°
|0053
|8°
|0851
|18°
|2011
|9°
|6548
|19°
|4969
|10°
|4431
|20°
|7433
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un Arroyo suele reflejar calma interior y emociones que fluyen con naturalidad.
Si el agua es clara señala claridad y renovación; si está turbia, confusión o pequeños obstáculos emocionales.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.