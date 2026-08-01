Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5709 - Arroyo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

1° 5709 11° 3806 2° 5702 12° 3261 3° 5743 13° 2201 4° 6374 14° 0152 5° 2969 15° 9681 6° 3224 16° 7710 7° 7275 17° 0053 8° 0851 18° 2011 9° 6548 19° 4969 10° 4431 20° 7433

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un Arroyo suele reflejar calma interior y emociones que fluyen con naturalidad.

Si el agua es clara señala claridad y renovación; si está turbia, confusión o pequeños obstáculos emocionales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.