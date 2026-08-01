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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este sábado, 1 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este sábado, 1 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5709 - Arroyo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 1 de agosto

 1°5709 11°3806
 5702  12°3261
 3°5743 13°2201 
 6374  14°0152 
 2969  15°9681 
 6°3224  16°7710
 7275  17°0053 
 0851  18°2011 
 6548  19°4969 
 10°4431 20°7433 

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¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un Arroyo suele reflejar calma interior y emociones que fluyen con naturalidad.

Si el agua es clara señala claridad y renovación; si está turbia, confusión o pequeños obstáculos emocionales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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