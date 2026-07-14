El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes por la tarde el dato de inflación de junio 2026.

Mientras el Gobierno apuesta por una nueva desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el pasado mes de mayo dio 2,1%, entre las consultoras hay consenso de que podría perforar el 2%, umbral en el que se mantiene hace nueve meses .

De ocurrir esto, sería la primera vez en diez meses que el IPC registra un valor con un 1 adelante: la última vez fue en agosto de 2025, cuando cerró en 1,9%.

El propio presidente Javier Milei se refirió a que las proyecciones del mercado anticipan un índice de junio del 2% e incluso inferior.

“El REM pone el número en 2 o debajo de dos, lo cual sería una excelente noticia”, afirmó durante una entrevista con El Observador.

La lectura del mandatario condice con las estimaciones de las consultoras, que marcan que la cifra de junio se ubicará en torno al 1,8% y 1,9%, y con la inflación de la Ciudad de Buenos Aires publicada la semana pasada.

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La inflación de CABA fue de 1,8% en junio

El dato de inflación de la Ciudad de Bueno Aires (CABA), el cual reflejó un aumento del 1,81% mensual en junio, suele ser el antecedente del número que publica el INDEC.

Durante junio la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud, transporte y equipamiento y mantenimiento del hogar.

Así, acumula en el primer semestre del año una suba del 16%, mientras la trayectoria interanual de este indicador se ubica en 32,6%.

Inflación de junio 2026: qué esperan las principales consultoras

En su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF), la consultora Orlando Ferreres calculó un incremento mensual de los precios del 2,1% (la única que estimó más de 2%).

De validarse este resultado en el número oficial, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 16,2%, mientras que el crecimiento interanual sería del 31,4%.

Por su parte, C&T indicó que el IPC general para el GBA fue del 1,9%. “La variación de doce meses sería de 33,6%, algo superior al 33,2% de mayo”, precisó el reporte.

Similar fue la medición de Equilibra, que consignó una variación del IPC general del 1,9%, 0,2 puntos porcentuales menos respecto al 2,1% de mayo.

En la misma línea se ubicó la consultora liderada por Marina Dal Poggetto, que observó un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 1,9% para junio.