Rapetti advirtió el Gobierno podría verse tentado a priorizar la baja del IPC a cualquier costo, pero advirtió que “tarda más en bajar de lo que se cree”.

La hoja de ruta económica del gobierno de Javier Milei sigue sumando análisis de peso. En esta oportunidad, el economista Martín Rapetti analizó la performance oficial y, si bien reconoció logros en la macroeconomía, puso la lupa sobre el impacto en el empleo, la actividad industrial y la dificultad de quebrar la “inercia” de los precios.

El piso de la inflación: ¿por qué no llega a cero?

Consultado sobre la dinámica de los precios para el mes de junio, Rapetti fue contundente: “A nosotros nos da 1,9%. O sea que perforaría el 2% en el que venía”. Sin embargo, se mostró escéptico ante la ambición oficial de alcanzar una inflación nula en los próximos meses.

“Veo difícil que comience con cero”, explicó. El economista señaló que la “inercia inflacionaria” —ese fenómeno donde la inflación del pasado se cuela en los contratos y precios presentes— hace que el proceso de desinflación sea mucho más lento cuando se llega a niveles de un dígito bajo.

Para Rapetti, el Gobierno podría verse tentado a priorizar la baja del IPC a cualquier costo, pero advirtió que “tarda más en bajar de lo que se cree” , recordando el fallido objetivo del gobierno de Mauricio Macri en 2016.

El diagnóstico: “Macro bien, micro mal”

Uno de los puntos más agudos del análisis de Rapetti fue la división entre los indicadores financieros y la realidad social. “La macro está bien, la micro está mal”, sentenció.

Si bien destacó que la baja del riesgo país, el superávit fiscal y la estabilidad del dólar son “un logro para el Presidente” respecto de la herencia recibida, alertó sobre los costos de este ordenamiento:

Caída del poder de compra: Rapetti estimó que el ingreso disponible de los argentinos es hoy un 15% más bajo que en el periodo previo al estallido inflacionario del final del gobierno anterior. Economía de subsistencia: el economista advirtió sobre una mutación peligrosa en el mercado laboral. “Vemos una pérdida de empleo en el sector privado formal y un crecimiento del trabajo cuentapropista informal. Es una economía de subsistencia, de ‘rebusque’, en plataformas o venta de comida casera". La “Doble Nelson” sobre la industria. Explicó que el sector manufacturero sufre por dos frentes: el aumento de costos (tarifas de gas y electricidad) y un dólar que se percibe como “atrasado” frente a la competencia importada.

El consejo político de Rapetti de cara a 2025

Con el horizonte puesto en las elecciones presidenciales del año próximo, Rapetti dejó un consejo para el equipo económico liderado por Luis Caputo: “Hoy al Gobierno le conviene más priorizar la actividad y el empleo que la baja de la inflación”.

Según su visión, obsesionarse con llegar a la inflación cero mientras se destruye el poder adquisitivo y el empleo formal puede derivar en una “mala performance electoral”. “No se soluciona todo con Vaca Muerta y la minería; esos sectores no generan tanto empleo masivo. Argentina necesita traccionar al resto de la economía, como el turismo y los servicios industriales”, concluyó.

Finalmente, sobre el futuro de los mercados, Rapetti llamó a la cautela: “La incertidumbre política va a estar. El no peronismo nunca fue hegemónico en la historia y el mercado financiero le teme a un cambio de rumbo”. Por ello, prevé un 2027 con volatilidad y “huida al dólar” por precaución electoral.