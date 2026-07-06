La mejor noticia para Milei: una consultora líder registró un dato que podría cambiar la inflación de junio

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió hoy el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a junio de 2026, el cual refleja una consolidación en el sendero de desinflación y una perspectiva optimista respecto a la actividad económica para lo que resta del año.

Según el informe, que contempla las proyecciones de 44 participantes (32 consultoras y 12 entidades financieras), la mediana de la inflación para el mes de junio se ubicó en el 2,0%, mostrando una leve caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a la encuesta anterior. Para los analistas del “Top 10” (quienes mejor pronostican esta variable), la cifra fue incluso menor, situándose en el 1,9%.

Inflación y tasas: ¿qué espera el mercado?

El mercado parece haber anclado sus expectativas de precios en niveles bajos. Para el año 2026, los participantes del REM proyectan una inflación anual del 30,0%. En cuanto a la inflación núcleo (que excluye precios regulados y estacionales), las estimaciones para junio coinciden en un 1,9%.

En materia de política monetaria, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR (tasa promedio de bancos privados) de 22,50% TNA para el mes de julio. Hacia fin de año, se espera una leve tendencia a la baja, proyectando que la tasa nominal anual cierre diciembre en un 22,0% (equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,81%).

Dólar: ¿a cuánto llegará en diciembre?

Uno de los datos más seguidos por la City es el tipo de cambio nominal. La mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $ 1.482 para el promedio de julio.

Hacia el cierre del año, los analistas ven un deslizamiento moderado:

Diciembre 2026: se proyecta un tipo de cambio de $ 1.673 por dólar .

Esto representaría una variación interanual del 15,5% respecto a diciembre de 2025, lo que marca una expectativa de apreciación cambiaria en términos reales si se compara con la inflación proyectada.

Sin embargo, el “Top 10” de analistas es más conservador y sitúa el valor de la divisa para fin de año en $ 1.621.

Actividad económica y empleo

Las noticias en el frente de la actividad son alentadoras. El mercado estima que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 0,6% en el segundo trimestre y que acelerará su ritmo de crecimiento al 0,9% en el tercer y cuarto trimestre del año.

Para el total de 2026, se espera que el nivel de PIB real sea un 3,0% superior al promedio de 2025, confirmando una salida robusta de la recesión.

En cuanto al mercado laboral, la tasa de desocupación abierta para el segundo trimestre de 2026 se estimó en 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), con una proyección de descenso hacia el 7,5% para el cierre del año.

Sector externo y cuentas públicas

El informe del BCRA también arroja cifras positivas para la balanza comercial. Los analistas prevén:

Exportaciones (FOB): u$s 100.000 millones.

Importaciones (CIF): u$s 76.400 millones.

Superávit comercial: se ubicaría en los u$s 23.600 millones, lo que representa una mejora de u$s 3.415 millones respecto a la encuesta previa.

Finalmente, en el plano fiscal, el consenso de los analistas reafirma la continuidad del ajuste y el orden en las cuentas públicas, proyectando un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $15,7 billones para todo el 2026. Ninguno de los participantes del relevamiento espera un superávit inferior a los $9 billones, lo que marca una fuerte confianza en el mantenimiento del ancla fiscal.