El dólar que quiere el campo y el “aumento exponencial” que se viene
Invitado por el Rotary Club, el presidente de la SRA Nicolás Pino combinó el histórico pliego de reclamos del agro con un fuerte blindaje político a la gestión oficial. Del alivio por la inflación a las expectativas de mejora
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 8 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.