Midieron a Milei y Kicillof de cara a 2027: cómo saldría el balotaje más esperado

Para el Gobierno nacional, el escenario político muestra claros signos de desgaste al promediar 2026. Con la mira en las elecciones del año que viene, los sondeos comienzan a exhibir las variaciones del clima social por las últimas medidas económicas y, principalmente, por el impacto del “caso Adorni”, en referencia a la investigación judicial sobre el jefe de Gabinete y el presunto enriquecimiento ilícito.

Según la última encuesta de la consultora Trends, realizada entre el 1° y el 10 de junio en todo el país, el oficialismo enfrenta un combo de abrupta caída en la imagen de sus principales figuras. Además, se lo midió a Javier Milei en un eventual balotaje con Axel Kicillof, principal referente opositor actualmente. Cuál es la percepción de los encuestados sobre la gestión libertaria.

El “efecto Adorni”: de la aprobación al rechazo récord y la imagen del Gobierno

La encuesta nacional de junio de 2026, realizada por la consultora sobre una muestra de 2000 casos, revela un escenario de creciente desaprobación para las figuras del oficialismo, y también sobre la gestión del Ejecutivo.

Uno de los datos más relevantes expone el derrumbe de la imagen del jefe de Gabinete. El funcionario, que comenzó el año con una imagen equilibrada (45% positiva y 43% negativa en enero), sufrió una caída constante en su popularidad.

Según la medición, Adorni alcanzó una imagen negativa del 71% (57% “muy mala” y 14% “mala”), mientras que su positiva cayó al 24%. Con un diferencial de -47 puntos porcentuales, se posiciona como el dirigente con peor imagen entre los medidos por la consultora, superando incluso el rechazo que generan figuras como Karina Milei (-43 pp) o Máximo Kirchner (-36 pp).

Humor social: cómo ven la gestión y qué es lo que más preocupa

La evaluación del Gobierno nacional también arroja saldos en rojo. El 58% de los encuestados desaprueba la gestión de Javier Milei , frente a un 40% que la califica de forma positiva, lo que representa un diferencial de -18 puntos. En sintonía, el 57% de los argentinos considera que el país va en la “dirección incorrecta”. Esta tendencia se consolidó a partir de marzo de este año.

En cuanto al estado de ánimo de la sociedad, los sentimientos negativos predominan con un 53%. Según la medición, el enojo (20%) y la tristeza (18%) son las sensaciones más mencionadas, superando a la esperanza, que se mantiene en un 32%.

Esta percepción está directamente ligada a las principales preocupaciones ciudadanas. Según respondieron, la economía, los salarios y el desempleo lideran el ranking de problemas detectados, en ese orden. Seguidos por la corrupción y la inseguridad.

Milei vs Kicillof: qué dice la encuesta ante un escenario de balotaje en 2027

A pesar del desgaste que exhibe la gestión, Milei mantiene una competitividad electoral fuerte, aunque en un escenario prácticamente de paridad al medirlo contra el opositor gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En este sentido, los principales datos que se desprenden, son: