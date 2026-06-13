En esta noticia El futuro de Adorni y la mirada opositora

La polémica del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había desaparecido de la agenda mediática hasta que se presentó en televisión para admitir que había omitido declarar más de u$s 500.000 que, según él, ahorró con inversiones en criptomonedas. Ahora, mientras que en el Gobierno analizan el impacto electoral que puede arrastrar el escándalo y busca pasar página, también se proponen recomponer la imagen del presidente Javier Milei para con su núcleo duro de seguidores.

El daño en la imagen del Presidente es real y lo admiten desde el propio entorno libertario , aunque sus contornos son más complejos que los que sugiere la lectura superficial de los números. Las fuentes consultadas por El Cronista reconocen que Adorni es ya un “símbolo negativo” dentro del Gobierno y que el rechazo a su figura “no tiene grieta”: lo critican propios y ajenos con similar intensidad.

No obstante, distinguen ese rechazo de la intención de voto a Milei: según sus propios relevamientos que manejan, la gente no deja de votar a Milei por lo de Adorni .

Otras fuentes consultadas del entorno presidencial lo formulan en términos más crudos: la imagen de Milei cayó 12 puntos desde que comenzaron los escándalos, empezó a recuperarse muy lentamente en las últimas dos semanas -cuando dejaron de haber novedades de las causas judiciales-, y ahora están en vilo sobre cómo puede repercutir que el ministro haya confesado cometer evasión tributaria .

“ La expectativa es que la baja de la inflación y las buenas noticias económicas sostengan esa tendencia al alza ”, dicen con ánimos de optimismo quienes manejan las encuestas cerca del Gobierno, aunque todavía la data sobre cómo impactó la declaración jurada presentada esta semana no la pudieron analizar en concreto.

Mirando hacia adelante, las fuentes reconocieron a El Cronista que la preocupación central, sin embargo, no es la imagen sino la estructura del voto: “ En el tiempo que el Gobierno perdió capital político, creció el antimileísmo como identidad y se redujo el núcleo duro de quienes lo votarían en cualquier circunstancia ”, analizaron.

La encuesta de Giacobbe & Asociados, realizada entre el 29 de mayo y el 3 de junio sobre 2.500 casos, muestra que Adorni cosecha una imagen negativa del 64,5%, con apenas un 16% de valoración positiva. Se trata del nivel de rechazo más alto entre todos los integrantes del Poder Ejecutivo relevados.

La misma medición ubica a Milei con 55% de imagen negativa y 34,2% de positiva, su mínimo histórico , frente al pico del 58,7% de imagen positiva que había alcanzado en agosto de 2024.

Por otro lado, la encuesta ESPOP de la Universidad de San Andrés del mes de junio, relevada entre el 3 y el 5 sobre una muestra de 1.000 casos, aporta la radiografía más reciente. La desaprobación del Gobierno llegó al 61% en junio, contra una aprobación del 35%. Desde el pico de 45% de aprobación registrado en noviembre de 2025 —días después de las elecciones legislativas de medio término—, el Gobierno acumula una caída de 10 puntos.

Entre los ministros, Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, acumulan los peores diferenciales, con -58% y -56% respectivamente, y la imagen negativa de Adorni llegó al 72% . El funcionario mejor posicionado es Luis Caputo, con 27% de imagen positiva, aunque también registra 56% de negativa.

Además, la corrupción alcanzó su segundo lugar como el tema de mayor preocupación, después de la pérdida de empleo. Incluso, llegó a superar la preocupación por la baja de salarios , algo que destacan que perdió centralidad.

La paradoja que registran varias consultoras desde abril se mantiene en junio, en línea con el análisis que hacen desde La Libertad Avanza. La intención de voto por Milei creció 5,1 puntos en abril, ubicándose en el 31,8%, al mismo tiempo que la desaprobación de su gestión subía cuatro puntos . La lectura de Reale Dalla Torre es que ese crecimiento electoral no proviene de la aprobación de la gestión, sino de la ausencia de una alternativa opositora consolidada.

El relavamiento más reciente lo difundió la consultora Ad Hoc este viernes, sobre la conversación digital que movilizó la declaración jurada. Con los nuevos acontecimientos, el tema alcanzó su pico en redes sociales, con más de 319.000 menciones.

Se dio justo en una semana llena de buenas noticias para el Gobierno. El riesgo país tocó 443 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2018, impulsado por la mejora en la calificación de deuda de S&P Global Ratings, que elevó la nota argentina de “CCC+/C” a “B-/B”. Además, la inflación de mayo fue del 2,1% y se desaceleró por segundo mes consecutivo.

Casa Rosada

No es casual que Caputo, que es uno de los funcionarios con mejor imagen del Gobierno, en este contexto haya decidido ausentarse a la reunión de la Mesa del jueves. Mientras se dieron a conocer todos estos logros macroeconómicos, Adorni y Karina le soplaban las velas a Patricia Bullrich por su cumpleaños , en una foto más que incómoda luego de que la exministra haya declarado públicamente que el jefe de Gabinete había cometido una falla moral.

En estricto off the record, desde el entorno reconocieron que lo que dijo Adorni no fue para tener un rédito político ni para limpiar su imagen, sino que lo dijo pensando en la estrategia judicial. “Dijo lo que dijo para no caer en cana” , interpretaron: confesar un delito de evasión por “error” para evitar ser procesado por enriquecimiento ilícito.

No obstante, los diputados Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) llevaron sus declaraciones a la Justicia este viernes, por el delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales .

Ahora, la estrategia del Gobierno para la salida del escándalo pasa por multiplicar los anuncios en los próximos días y aprovechar el inicio del Mundial de Fútbol.

El problema es que esa estrategia colisiona con la propia dinámica del caso. Una encuesta de Synopsis de mediados de mayo indica que el 63,8% de los consultados está “total o bastante convencido” de que Adorni se enriqueció ilegalmente. Cuando la corrupción desplaza a la economía como primera preocupación de la ciudadanía —como registra la encuesta de Giacobbe, donde aparece en el primer lugar de las respuestas abiertas— los anuncios sobre el riesgo país tienen menor penetración .

El futuro de Adorni y la mirada opositora

¿Debería Milei mantenerlo a Adorni, bajo este contexto? Los intentos de remoción asoman a la vuelta de la esquina y la gran incógnita es si el Gobierno esperará a que prosperen.

La oposición, en tanto, si bien se pronunció sobre el tema, mantuvo una postura de bajo perfil deliberada: la lectura generalizada es que el desgaste del Gobierno se profundiza solo. La estrategia es no tapar con ruido opositor el ruido interno del oficialismo .

Algunos bloques medios ya avanzaron sobre interpelación y moción de censura y, de hecho, el PRO mantiene la insistencia sobre que Milei debería dejar de defender al jefe de Gabinete . “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, publicaron.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni. — PRO (@proargentina) June 12, 2026

El peronismo solo se sumó al pedido de sesión en Diputados promovido por los bloques medios para no pagar un costo y en el Senado el interbloque Popular, el cual dirige José Mayans, presentó este viernes un pedido propio para moción de censura. Esperarán a la reunión de labor que pidió la vicepresidente Victoria Villarruel la semana que viene antes de salir a capitalizar la crisis política.

La Vice reclamó públicamente que Adorni se presente antes en la Cámara alta y, según deslizan en el Congreso, esa reunión del miércoles será decisiva. Si el PRO y los radicales, que son los que más costo político ponen en juego si apoyan al jefe de Gabinete, terminan prestando votos para que el peronismo avance en una moción de censura, Adorni podría ser removido por el Congreso .

La pregunta sobre qué pasa si Adorni no puede sostener el cargo circula en el Gobierno, aunque nadie la formula en voz alta. Los nombres que se perfilan en los rumores que vienen circulando para una eventual sucesión son Martín Menem, Sandra Pettovello, Pablo Quirno y hasta Federico Sturzenegger.

En el Gobierno no descartan que Milei vuelva a designar a Adorni si trasciende la moción de censura.

Javier Milei, Karina, Quirno, Pettovello en informe Adorni Diputados Fuente: REUTERS Mariana Nedelcu

En el medio, Adorni dio como señal de continuidad el anuncio de que presentará el informe de gestión en el Senado durante el mes de julio. No obstante, la fecha exacta no fue precisada y desde la Casa Rosada todavía no dejan trascenderla tampoco.