La paradoja libertaria y el impacto en sus votantes: el costo del escándalo del jefe de Gabinete
Las buenas noticias económicas no lograron desplazar la noticia en torno al ministro-coordinador y su patrimonio de la agenda. En el entorno de LLA manejan estudios sobre cómo pega en el electorado: qué dicen las encuestas y cómo ve el panorama la oposición
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 13 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.