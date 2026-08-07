Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este viernes, 7 de agosto de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.150,75 pesos colombianos.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -1.63% y en el último año acumula una caída de -15.25%.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana alcanzó un 30.49%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando significativamente su volatilidad anual del 13.75%.

En las últimas tres sesiones, el dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el Dólar mostró un inicio al alza, seguido de dos retrocesos, una recuperación de dos jornadas, otro descenso, un nuevo repunte y tres caídas consecutivas al cierre, resultando en una tendencia bajista general.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esta mejora continua sugiere un aumento en la confianza de los inversores en la moneda.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos o casas de cambio autorizadas por la Superfinanciera; compara la tasa con la TRM y revisa comisiones. Paga con medios electrónicos y guarda los comprobantes.

Para vender, evita la calle y usa entidades o plataformas reguladas con buena reputación. Verifica el tipo de cambio antes de aceptar y lleva tu documento; nunca entregues efectivo sin confirmar la operación.