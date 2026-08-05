La ley federal estadounidense establece que todos los hombres de entre 18 y 25 años deben registrarse en el Sistema del Servicio Selectivo (SSS).

Este acto no es sinónimo de iniciarse en las fuerzas armadas, sino que el objetivo es, únicamente en caso de una emergencia nacional, “proporcionar personal al Departamento de Guerra y servicios alternativos para objetores de conciencia, si lo autorizan el Presidente y el Congreso”.

En ese marco, no registrarse cuando se debe puede generar multas tanto económicas como sanciones penales, medidas que también alcanzan a cualquier persona que activamente haya aconsejado que un hombre no se registre.

Quiénes tienen obligación de registrarse en el SSS

Según se indica, entre quienes deben anotarse se incluyen

Ciudadanos estadounidenses nacidos en EE.UU., con doble nacionalidad o naturalizados

Ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de Estados Unidos

Inmigrantes

Refugiados y solicitantes de asilo

Personas con discapacidad

El registro del Servicio Selectivo se utilizaría en caso de emergencia nacional, aseguran las autoridades.

Cuáles son las sanciones por no anotarse al SSS

No anotarse en el Servicio Selectivo puede consecuencias graves. “ Podrían imponerse severas sanciones a quienes no se registran, como multas de hasta 250,000 dólares y hasta 5 años de prisión ”, s e especifica.

“Una persona que aconseje, ayude o incite conscientemente a otra a no cumplir con el requisito de registro está sujeta a las mismas sanciones”, afirman las autoridades

Es importante destacar, además, que no registrarse puede afectar la elegibilidad para calificar para empleos o ser elegible para obtener ayudas financieras.

El trámite puede realizarse clicando aquí.

Qué sucedería en caso de que se decrete una eventual “emergencia nacional” en Estados Unidos

Concretar esta gestión no es sinónimo de que la persona será reclutada para las fuerzas, sino que, en caso de que hubiera un llamado obligatorio, se cumplirán las siguientes instancias