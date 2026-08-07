El mercado de pesos volvió a mostrar señales de estrés, aunque esta vez con una particularidad: la caución cerró la rueda en 16%, muy por debajo de la tasa máxima de la jornada, que llegó a 23,60%, con un piso también en 16%. La tasa ponderada por volumen, sin embargo, quedó en 22,1%, un número que refleja mejor lo que realmente pagó la mayoría de las operaciones durante la rueda y que confirma que el fondeo en pesos sigue siendo caro pese al cierre más bajo. La brecha entre el cierre y la tasa ponderada es, en sí misma, un dato: el mercado operó gran parte del día en niveles mucho más exigentes que los que finalmente marcó el cierre.

Esa tensión en tasas volvió a golpear a los bonos duales, que profundizaron la caída de las últimas ruedas. Los precios tuvieron retrocesos de hasta 0,44% y siguen mostrando una curva sin comprador de peso que le ponga un piso, en línea con lo que viene ocurriendo en los últimos días.

La performance de estos papeles es clave porque eran los papeles estrella del mercado que ponía en juego el Tesoro para estirar el plazo de vencimiento de la deuda en pesos, más allá de las elecciones del año próximo.

A estos niveles de tasas, la presión se traslada inevitablemente al dólar. En el segmento mayorista, la referencia del mercado, la divisa cerró la rueda en $ 1499,50 para la venta, otra vez pegado al techo psicológico de los $ 1500 sin llegar a perforarlo. En los dólares financieros el movimiento fue dispar. El CCL cerró en $ 1559, mientras que el MEP terminó en $ 1520. En la rueda, además, operadores señalaron ventas del BCRA en el mercado mayorista.

Sobre este cuadro de liquidez, un informe de PPI aporta una lectura que conviene tener en cuenta. Según este agente del mercado, el stock de repos a un día que mantienen los bancos con el Banco Central —su variable preferida para medir el excedente de liquidez en pesos del sistema— cayó a apenas $0,82 billones, el nivel más bajo desde fines de febrero, cuando el mercado atravesó su último episodio de estrés en las tasas cortas. Se trata, para PPI, de un dato relevante: una liquidez tan ajustada limita la capacidad del BCRA para seguir absorbiendo pesos mediante ventas de dólar linked en el mercado secundario, la estrategia que viene utilizando desde junio para contener las presiones sobre el dólar oficial. Vale recordar que, según sus propias estimaciones, el Central vendió unos u$s 2300 millones en dólar linked durante junio y otros u$s 1500 millones en julio.

Cuanto más escasea la liquidez, más difícil se vuelve sostener esa estrategia sin algún tipo de inyección de pesos que la compense. Y esto importa porque, hasta ahora, la oferta de cobertura cambiaria oficial parece haber sido uno de los principales factores detrás de la estabilidad del dólar oficial, que viene encontrando resistencia una y otra vez apenas por debajo de los $ 1500. De hecho, la rueda de ayer volvió a reflejar esa calma, pese a la ausencia de señales de intervención fresca.

“En este contexto, la próxima subasta del Tesoro (12 de agosto, con cierre el 14 de agosto) cobra mayor importancia, ya que representará la siguiente oportunidad para que el gobierno gestione activamente la liquidez del sistema. Los vencimientos en manos del sector privado ascienden a $4,4 billones, una cantidad más que suficiente para inyectar liquidez al sistema financiero” agrega PPI.

El combo que deja la jornada es elocuente. Una tasa de caución que cerró baja pero que operó gran parte del día muy por encima de ese cierre, una curva de duales que no encuentra piso firme y un dólar mayorista pegado al techo de los $ 1500.

Da la sensación de que el BCRA tiene dos objetivos casi imposibles de cumplir: mantener las tasas bajas en pesos y al mismo tiempo el dólar mayorista por debajo de los $ 1500. Podría mantener compras de dólares mayores, barrer con ese supuesto techo a $1.500 y así inyectar más liquidez al mercado. Subas poco representativas del dólar no impactan en precios y tasas calmas ayudan a la actividad económica. Pero no es la estrategia hoy del BCRA.