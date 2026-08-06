Una iniciativa vinculada a FEMA y AmeriCoros está buscando voluntarios para formar parte de un programa de servicio que permite viajar por distintas partes de Estados Unidos mientras se colabora con la gestión de emergencias y la asistencia frente a desastres.

Se trata de FEMA Corps, cuya duración es de 10 meses y está dirigido a jóvenes adultos que busquen adquirir experiencia laborar a tiempo completo en este campo.

Una por una: las tareas que deberían realizar los voluntarios

Esta colaboración entre la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el programa de servicio voluntario AmericoCorps NCCC busca que los participantes se unan a equipos para desplazarse por diferentes regiones del país y apoyar actividades relacionadas con

Gestión de emergencias

Coordinación de operaciones

Planificación de misiones

Respuesta y recuperación ante desastres

Tareas administrativas y logísticas

Los gastos del viaje estarán cubiertos por el programa. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Estos son los beneficios confirmados para voluntarios

Quienes queden seleccionados en este programa recibirán beneficios como

Alojamiento comunitario gratuito

Comidas cubiertas por el programa

Beneficio sanitario limitado

Transporte y viajes relacionados con el servicio

Formación profesional y técnica

Asignación económica para gastos personales

Además, se cubrirán todos los desplazamientos necesarios para el programa, incluyendo la llegada al lugar de entrenamiento, los traslados entre proyectos y el regreso al hogar al finalizar el servicio.

Los voluntarios reciben un beneficio económico al terminar el programa

Al completar el período de servicio, se otorga acceso a la Beca Educativa Segal Americops, cuyo beneficio actual supera los 7,300 dólares y puede utilizarse para

Estudios futuros

Matrículas educativas

Pago de préstamos estudiantiles calificados

Asimismo, se explica que los participantes podrían acceder a una red de empleadores y programas educativos vinculados a AmeriCorps.

Requisitos que exige el programa para poder participar

Para postularse, es necesario cumplir varios requisitos. Algunos de los principales son

Tener entre 18 y 24 años

Ser ciudadano estadounidense

Estar disponible para servir durante 10 o 11 meses a tiempo completo

Aprobar satisfactoriamente una prueba inicial de detección de drogas

Tener disposición para viajar frecuentemente por el país

Quienes deseen desempeñarse como líderes de equipo deben tener también una licencia de conducir válida.

Así es cómo puede inscribirse un voluntario en el programa

Las inscripciones se realizan mediante el portal MyAmeriCorps y el proceso consta de

Buscar la oportunidad disponible

Crear un perfil personal

Completar la solicitud

Presentar referencias profesionales

Enviar la candidatura para evaluación