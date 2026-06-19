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El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del Programa de Seguridad Migratoria a través de la resolución 551/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La norma busca fortalecer el control migratorio y combatir los delitos vinculados a esa actividad y se da en el marco de la reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei.
El texto, firmado por la ministra Alejandra Monteoliva, establece que la región atraviesa un escenario complejo y advierte que “la región se encuentra seriamente afectada por movimientos migratorios” que en ocasiones resultan irregulares o ilícitos.
La resolución agrega que esos movimientos “pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que explotan los desplazamientos o los utilizan para infiltrarse en distintos países. Por ende, el Gobierno define esa situación como una amenaza a la seguridad nacional.
Por ese motivo, la cartera de Seguridad decidió poner en marcha un programa para fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de las fuerzas federales. El objetivo declarado es desarrollar políticas más efectivas en el control de fronteras.
Cómo funcionará el Programa de Seguridad Migratoria para reforzar los controles fronterizos
El programa contempla siete componentes. El primero apunta a actualizar la formación del personal de la DNM, con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa capacitación a las fuerzas federales.
El tercer punto prevé mejorar los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto busca una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas de seguridad intervinientes.
El quinto componente crea las Unidades de Seguridad Migratoria. Los dos restantes contemplan la modernización del equipamiento y la infraestructura, además de la ampliación de la cooperación internacional con otros países.
Las nuevas unidades funcionarán dentro de la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval. La resolución aclara que “las Unidades tendrán un rol meramente funcional” y no implicarán nuevas estructuras organizativas.
Su misión abarcará la prevención en zonas de frontera, el mantenimiento del orden público en áreas migratorias y la detección e investigación de ilícitos.
El personal asignado llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, sin importar su dependencia de revista.
El artículo 5 de la resolución instruye a actualizar los mecanismos de actuación de las fuerzas. Así, podrán intervenir “en forma subsidiaria o en situaciones de emergencia” para garantizar un control migratorio eficiente.
La norma aclara que ese trabajo conjunto respetará las responsabilidades primarias de cada institución. El texto destaca “la eficacia, la complementación y el uso eficiente” de las capacidades de los organismos involucrados.
La resolución indica además que la medida “no implica erogación presupuestaria extraordinaria alguna”. El Ministerio instruyó a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y a la Dirección Nacional de Formación para implementar los cambios.