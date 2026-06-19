En esta noticia Cómo funcionará el Programa de Seguridad Migratoria para reforzar los controles fronterizos

El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó la creación del Programa de Seguridad Migratoria a través de la resolución 551/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La norma busca fortalecer el control migratorio y combatir los delitos vinculados a esa actividad y se da en el marco de la reforma migratoria impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El texto, firmado por la ministra Alejandra Monteoliva, establece que la región atraviesa un escenario complejo y advierte que “la región se encuentra seriamente afectada por movimientos migratorios” que en ocasiones resultan irregulares o ilícitos.

La resolución agrega que esos movimientos “pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que explotan los desplazamientos o los utilizan para infiltrarse en distintos países. Por ende, el Gobierno define esa situación como una amenaza a la seguridad nacional.

Por ese motivo, la cartera de Seguridad decidió poner en marcha un programa para fortalecer las capacidades de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y de las fuerzas federales. El objetivo declarado es desarrollar políticas más efectivas en el control de fronteras .

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Cómo funcionará el Programa de Seguridad Migratoria para reforzar los controles fronterizos

El programa contempla siete componentes. El primero apunta a actualizar la formación del personal de la DNM, con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa capacitación a las fuerzas federales.

El tercer punto prevé mejorar los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto busca una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas de seguridad intervinientes.

El quinto componente crea las Unidades de Seguridad Migratoria. Los dos restantes contemplan la modernización del equipamiento y la infraestructura, además de la ampliación de la cooperación internacional con otros países.

Las nuevas unidades funcionarán dentro de la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval. La resolución aclara que “las Unidades tendrán un rol meramente funcional” y no implicarán nuevas estructuras organizativas.

Su misión abarcará la prevención en zonas de frontera, el mantenimiento del orden público en áreas migratorias y la detección e investigación de ilícitos.

El personal asignado llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, sin importar su dependencia de revista.

El artículo 5 de la resolución instruye a actualizar los mecanismos de actuación de las fuerzas. Así, podrán intervenir “en forma subsidiaria o en situaciones de emergencia” para garantizar un control migratorio eficiente.

La norma aclara que ese trabajo conjunto respetará las responsabilidades primarias de cada institución. El texto destaca “la eficacia, la complementación y el uso eficiente” de las capacidades de los organismos involucrados.

La resolución indica además que la medida “no implica erogación presupuestaria extraordinaria alguna”. El Ministerio instruyó a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y a la Dirección Nacional de Formación para implementar los cambios.