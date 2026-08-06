El Gobierno nacional suspendió este jueves la reforma del servicio de guía de las embarcaciones en el país tras un conflicto que paralizó durante dos días la actividad. Lo hizo a través del decreto 716, que se publicó en el Boletín Oficial.

La medida oficializó el acuerdo alcanzado con los prácticos, los encargados de guiar las embarcaciones en sus maniobras portuarias en todo el país. Así dejó sin efecto el decreto 690 , publicado el 30 de julio, que desregulaba la actividad.

Además, ordenó crear una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, que estará integrada por funcionarios de esa cartera, de la Prefectura Naval Argentina y de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), junto con representantes del sector vinculado al practicaje y pilotaje.

Por qué se desató un conflicto con los prácticos

El decreto también estableció que los organismos involucrados deberán adoptar “las acciones necesarias para atender la situación que motiva el presente decreto” y garantizar la continuidad del servicio de practicaje y pilotaje. La medida entró en vigencia el miércoles 5 de agosto.

El servicio de practicaje está regulado por la Ley de Navegación 20.094 y consiste en la asistencia técnica que reciben los buques para ingresar, desplazarse o salir de zonas portuarias, ríos, canales y pasos navegables bajo jurisdicción nacional.

Según se indica en el nuevo decreto, la modificación aprobada a fines de julio buscaba actualizar una normativa considerada “obsoleta” y reducir barreras que dificultaban la incorporación de nuevos prestadores al sistema.

Sin embargo, tras su entrada en vigencia, los prestadores del servicio iniciaron medidas de fuerza que generaron “una situación excepcional” que puso en riesgo el normal funcionamiento del sistema.

Tras varios días de conflicto, funcionarios del Ministerio de Seguridad mantuvieron una reunión con representantes del sector del practicaje y pilotaje. En ese encuentro se acordaron una serie de medidas para destrabar el conflicto.

Fin del paro de prácticos: qué acordaron

Se estableció la reactivación de la prestación del servicio de manera regular, la suspensión del decreto 690/2026, la creación de una mesa intersectorial para elaborar una nueva reglamentación y una reducción del 20% en las tarifas vigentes del servicio de practicaje y pilotaje.

El decreto firmado por Javier Milei establece que la mesa de trabajo funcionará dentro del ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional y estará integrada por funcionarios de esa cartera, representantes de la Prefectura Naval Argentina, de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y miembros del sector privado vinculado al practicaje y pilotaje.

Además, se instruye a la cartera, a la Prefectura y a la ANPYN a tomar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras avance la discusión de una nueva regulación.