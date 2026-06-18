En esta noticia El estado de la causa

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni en la causa en la que se lo investiga por presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas patrimoniales. Desde la fiscalía consideraron que, por su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, no podría alegar desconocimiento sobre dichos documentos.

La presentación se hizo ante el Juzgado Federal N° 6, que subroga Daniel Rafecas, en el marco de un expediente que analiza la evolución patrimonial del diputado bonaerense durante el período 2023-2026.

La investigación sobre el hermano del actual jefe de Gabinete incluye los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de información, aunque el planteo fiscal se concentra especialmente en este último punto.

Fuente: Antonio Pinta Fuente: Antonio Pinta

Según la acusación, el legislador se desempeñó en el Consejo de la Magistratura bonaerense en un área vinculada a las declaraciones juradas, por lo que no podría alegar desconocimiento sobre los mecanismos y obligaciones para su presentación.

El pedido de indagatoria llega semanas después de que Adorni rectificara una de sus declaraciones juradas en medio de la investigación judicial.

En esa corrección informó la existencia de $21 millones correspondientes a una herencia que no había sido consignada previamente ante la Oficina Anticorrupción.

Para Marijuan, los elementos reunidos hasta el momento permiten avanzar sobre la hipótesis de una presunta omisión deliberada de información patrimonial . Ahora será el juzgado el que deberá resolver si hace lugar al pedido fiscal y convoca al diputado a prestar declaración indagatoria.

El estado de la causa

El expediente sobre Francisco Adorni se inscribe en una investigación patrimonial que analiza sus declaraciones juradas durante el período 2023-2026. Adorni, actual diputado bonaerense y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es contador público y tuvo una extensa trayectoria en el Estado.

Antes de su llegada al Gobierno nacional, trabajó más de dos décadas en el Consejo de la Magistratura bonaerense y luego pidió licencia en ese organismo cuando asumió como asesor en el Ministerio de Defensa al inicio de la gestión libertaria.

En el Gobierno nacional, su recorrido incluyó primero su designación como asesor en Defensa, en febrero de 2024, y luego su nombramiento al frente de la Unidad de Auditoría Interna de esa cartera.

Más tarde pasó al Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Defensa .

Ese antecedente administrativo es uno de los puntos que ahora cobra relevancia en el expediente, porque la fiscalía puso el foco en su experiencia previa en un área vinculada.

La causa apunta a determinar si existieron inconsistencias u omisiones en sus presentaciones patrimoniales.

Uno de los hechos incorporados al expediente es la rectificación de una declaración jurada realizada por Adorni en medio de la investigación.

En esa corrección, el diputado informó la existencia de $21 millones correspondientes a una herencia que no había sido consignada previamente ante la Oficina Anticorrupción.