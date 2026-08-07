"Bajar un cambio"

Un exdirector del FMI señaló qué le falta al Gobierno para consolidar el rumbo económico

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Mercado cambiario

El dólar blue baja en el cierre de la semana: a cuánto cotiza este viernes con el MEP y el CCL

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RIGI y minería

Caputo destacó una inversión minera por casi u$s 10.000 millones: más exportaciones e impacto en San Juan

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Belén Ehuletche
Acciones argentinas desacopladas

El S&P Merval todavía no se sumó a la fiesta de Wall Street: qué pasa y dónde hay oportunidades

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Julián Yosovitch
¿Arrancó la previa electoral?

Desde mayo, la dolarización de carteras casi se cuadruplicó: causas y expectativas cambiarias hacia adelante

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Julián Yosovitch
Demasiados pesos

Remonetización: BCRA apuesta a la compra de dólares para inyectar liquidez en la economía

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Pilar Wolffelt
Chuparon muchos pesos

Bausili defendió el manejo de la liquidez tras la suba de tasas y ratificó el nuevo esquema monetario

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Pilar Wolffelt
Decisión clave

BCRA frente a un dilema: bajar las tasas o mantener el dólar sub $ 1500

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Guillermo Laborda
Mercado cambiario

Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 7 de agosto

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Divisas

Cotización del dólar blue: cuál es el precio de este viernes 7 de agosto

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Tipo de cambio

Dólar oficial: así abre la cotización este viernes 7 de agosto

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