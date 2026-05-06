El Jefe de Gabinete Manuel Adorni comenzó 2026 en el centro del ojo mediático y también judicial. Lo que inició como una polémica por el viaje oficial a Nueva York en el que su esposa subió al avión presidencial, se convirtió en la crisis política más prolongada que enfrenta el gobierno de Javier Milei. Desde marzo hasta hoy, tanto a través de las revelaciones periodísticas como del avance de la investigación de la Justicia en la causa por enriquecimiento ilícito, se siguen conociendo datos y sumando testimonios con foco en sus vacaciones con vuelos en primera clase junto a su familia y la compra de varias propiedades lujosas desde su desembarco como vocero y luego su asunción como Jefe de Ministros. El escándalo se desató en los primeros días de marzo de 2026, cuando se conoció que Bettina Angeletti, pareja del jefe de Gabinete, había viajado como “invitada” en la comitiva oficial que acompañó al presidente Javier Milei en en el marco del road show para inversores Argentina Week en Nueva York. Adorni aclaró más tarde que su esposa viajó únicamente en el avión presidencial de salida del país y regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026. La investigación judicial reveló que los pasajes de ambos en ese tramo de regreso -vuelo DL 115 de JFK a Ezeiza- superaron los u$s 10.000 en total-, ambos en primera clase. En paralelo, trascendió un video que mostraba a Adorni abordando junto a su esposa y dos hijos un jet privado rumbo a Punta del Este en compañía de Marcelo Grandio, periodista con quien tendría vínculos comerciales además de amistosos de larga data. Ante la polémica, el amigo del funcionario aclaró que el vuelo había sido pagado por el propio Adorni y luego incurrió en una serie de contradicciones. El episodio sumó otro frente al caso por los vínculos entre el jefe de Gabinete y el periodista quien, según la investigación judicial, estaba conectado a contratos con la televisión pública a través de su productora. Los registros bancarios incorporados a la causa revelaron 10 transferencias desde esa productora hacia cuentas de Adorni entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, por un total de $ 1.670.900, en el período previo a la asunción del gobierno de Milei. Tras la polémica desatada por el viaje de su esposa como parte de la comitiva oficial a Nueva York y la lujosa escapada a Punta del Este, el presidente Milei y el resto del gabinete respaldaron públicamente al jefe de Gabinete. Adorni, por su parte, admitió en su cuenta de X que no debió haber justificado el primer episodio utilizando la expresión de que su misión a Nueva York había implicado “deslomarse trabajando”, dichos que generaron una ola de rechazo social y caída en las encuestas que está lejos de mitigarse a dos meses de descubierta la falta e impacta en la imagen presidencial. Días después, hacia fines de marzo, el expediente judicial pasó a investigar bienes, cuentas, movimientos financieros, vehículos, declaraciones juradas y compatibilidad entre ingresos y gastos del funcionario. En ese punto se conoció una de las revelaciones más resonantes del caso: la compra de un lujoso departamento en el barrio porteño de Caballito. El inmueble, ubicado en la calle Miró al 500, fue escriturado el 18 de noviembre de 2025 por u$s 230.000. Lo que llamó la atención fue la estructura del financiamiento: las propias vendedoras del departamento, dos jubiladas identificadas como Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, aportaron un crédito hipotecario de u$s 200.000 (equivalente al 87% del precio total) y quedaron como acreedoras, con vencimiento en noviembre de 2026. La declaración de Pablo Martín Feijoo, el intermediario de la operación, complicó la situación de Adorni, ya que aseguró que el acuerdo incluyó un pago de u$s 65.000 “en negro”, por fuera de los u$s 230.000 consignados en la escritura. Se supo a principios de abril que el jefe de Gabinete registró una nueva hipoteca sobre su departamento anterior en la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio de Parque Chacabuco, con lo que obtuvo un préstamo de u$s 100.000 el 15 de noviembre de 2024. En esa misma fecha, su esposa, Bettina Angeletti, compró una casa en el country Indio Cuá, operación inmobiliaria registrada oficialmente. A medida que avanzaba la investigación judicial, el mapa de gastos de Adorni y su esposa también “creció“. Para las vacaciones de fin de año 2024 en Aruba, se supo que la familia desembolsó u$s 8874 en hotel y u$s 5762 en cuatro pasajes. A eso se sumó que Angeletti gastó cerca de u$s 6000 en efectivo en un viaje de 11 días a España, entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025. El fiscal federal Gerardo Pollicita encargó un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), para determinar si sus ingresos declarados eran compatibles con ese nivel de gastos. La suma de los gastos en propiedades superó los u$s 100.000, más del doble de lo que el jefe de Gabinete tenía declarado a fines de 2024, cuando su sueldo rondaba los $ 3.500.000. El 19 de marzo, una ampliación de la denuncia original incorporó un nuevo capítulo al expediente. Se consignó que, además de alquilar temporalmente una vivienda de fin de semana en el country Indio Cuá, Adorni y su esposa habrían llevado adelante la refacción de una casa propia de dos plantas, ubicada en el mismo emprendimiento. La propiedad, en Exaltación de la Cruz, estaba inscripta a nombre de Angeletti y no aparecía en las declaraciones juradas públicas del funcionario correspondientes al período 2024. El fiscal Pollicita requirió a la administración del barrio privado información sobre los pagos de expensas y el costo de ingreso al country, que asciende a u$s 5000. Figuran a nombre de Angeletti. En medio del vendaval, la Justicia le ofreció a Adorni un respiro parcial. El juez Daniel Rafecas cerró la investigación abierta específicamente en torno al vuelo a Nueva York. A comienzos de abril, el testimonio de Natalia Rucci, titular de Rucci Propiedades, y su esposo Marcelo Trimarchi ante el fiscal Pollicita sumó otro dato al expediente. La martillera confirmó que la propiedad fue publicada en 2024 con un valor inicial de u$s 340.000 y que, ante la falta de compradores, el precio se fue reduciendo hasta una última publicación de u$s 295.000. Finalmente, las jubiladas Sbabo y Viegas lo compraron en u$s 200.000 dólares, con la seña aportada por Feijoo, hijo de Viegas. Siete meses después, Adorni se lo adquirió a ellas en u$s 230.000 (el inmueble ya remodelado), mientras que los propios dueños de la inmobiliaria estimaron que podría haberse vendido, a valores de mercado, por u$s 345.000. El 29 de abril, Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Llegó con el respaldo explícito de Milei y el gabinete en pleno y rechazó que el Estado hubiera solventado sus gastos personales. Pidió distinguir su vida privada de sus “actos de gobierno” y calificó de “tendenciosas y falsas” las versiones sobre que terceros habían pagado sus viajes. Adorni evitó dar precisiones sobre la investigación judicial que lo involucra, argumentando la existencia de una causa en trámite, y cerró su presentación asegurando que no tiene intención de renunciar. Se comprometió además a presentar su nueva declaración jurada antes del 31 de julio. El lunes 4 de mayo, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Pollicita y aseguró que las obras de remodelación en la casa del country Indio Cuá le costaron al funcionario u$s 245.929, pagados en efectivo y sin facturación. El detalle del listado que entregó a la Justicia incluyó pileta con revestimiento de piedra y mármol travertino más una cascada, carpintería integral, mobiliario de living, comedor y baños, entre otras intervenciones. Los pagos se realizaron en distintas entregas, siempre en efectivo: u$s 35.000 en noviembre de 2024, u$s 20.000 en diciembre, y montos sucesivos de u$s 30.000, $s 100.000, u$s 30.000 y u$s 50.000 a lo largo de 2025. Ese mismo día, Adorni optó por esquivar el tema en su conferencia de prensa, al tiempo que defendió las restricciones al acceso de la prensa en Casa Rosada como parte de un nuevo protocolo.