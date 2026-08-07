En el corazón de la ciudad, surge una propuesta ideal para aquellos que buscan disfrutar de una escapada en familia: ZONA, un espacio que combina gastronomía experiencial y diversión. Este lugar ha sido diseñado para ofrecer a los visitantes una experiencia completa, donde comer y jugar se entrelazan de manera perfecta.

La gastronomía es uno de los pilares fundamentales de esta propuesta. El espacio cuenta con un área llamada Zona Gourmet, donde los comensales pueden disfrutar de platos de alta calidad en un ambiente moderno y familiar.

Desde desayunos y meriendas hasta platos principales como sus populares ribs, las opciones son variadas y están pensadas para satisfacer diferentes gustos. Además, la incorporación de la Zona Pizza, con sus nuevas pizzas XL estilo New York, ofrece una opción ideal para compartir y disfrutar en grupo.

Gastronomía y entretenimiento se combinan para brindar experiencias únicas en familia

Lo que hace a ZONA realmente especial es su capacidad de combinar una rica propuesta culinaria con una amplia gama de actividades recreativas. Sus instalaciones incluyen espacios de entretenimiento como bowling, pool, ping pong y videojuegos de última generación, pensados para que tanto niños como adultos encuentren diversión asegurada. En este ambiente lúdico, cada visita se transforma en una oportunidad para crear recuerdos en familia.

Foto: COTO.

Los horarios de atención son amplios, abriendo de 8:00 a 22:30 h, lo que permite a los visitantes disfrutar de la experiencia en distintos momentos del día. Esta flexibilidad es una ventaja para quienes buscan un lugar que se adapte a su rutina y a sus horarios. Además, el espacio está diseñado para festejos de cumpleaños, lo que añade otro motivo para considerarlo como una opción para celebraciones especiales.

Carga de saldo y promociones que suman diversión y juguetes a la experiencia

Uno de los atractivos de ZONA es que, al cargar saldo en su sistema, los visitantes pueden recibir beneficios adicionales. Por ejemplo, al cargar $100.000, se regalan $100.000 en bonus para seguir disfrutando de los juegos. Además, por solo $15.000 más, los grandes y chicos pueden llevarse un juguete a elección, lo que añade un componente emocionante a la jornada familiar.

Más allá de las promociones, lo que realmente ofrece es una plataforma donde las familias pueden reunirse y disfrutar no solo de buena comida, sino también de un ambiente lleno de alegría y entretenimiento. Este enfoque en la experiencia completa es lo que podría captar la atención de quienes buscan un lugar donde cada miembro de la familia pueda disfrutar a su manera.

La combinación de gastronomía de calidad y la variedad de juegos y actividades hacen que ZONA se posicione como un referente en escapadas familiares en la ciudad. No solo se trata de un lugar para comer, sino de un espacio donde cada visita puede ser una aventura única, enriquecida por los sabores y la diversión compartida.

Así, ZONA se convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una salida diferente y entretenida, donde la gastronomía y el entretenimiento se fusionan en un solo lugar, garantizando una experiencia memorable para todos los miembros de la familia.