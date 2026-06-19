En esta noticia Midieron a Milei y Kicillof de cara a 2027: cómo saldría el balotaje más esperado

En medio del fuerte impacto del caso Adorni sobre la imagen del Gobierno, tanto el oficialismo como la oposición empiezan a mirar de reojo el horizonte electoral de 2027.

La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se había calmado hasta que el funcionario se presentó en televisión para admitir que había omitido declarar más de u$s 500.000 que, según él, ahorró con inversiones en criptomonedas .

El daño en la imagen del presidente Javier Milei y del Gobierno es real y lo admiten desde el propio entorno libertario.

Ahora, mientras que en Rosada analizan el impacto electoral que puede arrastrar el escándalo, la última encuesta de la consultora Proyección da señales que el oficialismo debe mirar de cerca.

El sondeo, al que tuvo acceso El Cronista, mide la evaluación del Gobierno, la confianza ciudadana y las preferencias electorales rumbo a 2027.

Incluso, plantea un escenario desafiante para Milei y proyecta un balotaje con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, su principal contrincante de la oposición.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 7 de junio de 2026 sobre una muestra de 1236 casos a nivel nacional, advierte que el 51,6% califica como “mala” o “muy mala” la gestión del Gobierno Nacional, frente a un 39,8% que la considera “buena” o “muy buena”.

La desaprobación bajó respecto de mayo, cuando la imagen negativa había alcanzado el 58,5%, aunque se mantiene por encima del 47,6% registrado en febrero.

Imagen ilustrativa (El Cronista)

La imagen personal de Milei refleja ese clima: el 55,6% tiene una opinión “mala” o “muy mala” de él, frente a un 40,1% que la evalúa de manera positiva.

Sin embargo, pese a la crítica, el Gobierno sigue manteniendo una leve ventaja cuando se pregunta quién tiene mayor capacidad para mejorar la economía: el 39,8% elige al oficialismo y el 34,3% a la oposición.

Midieron a Milei y Kicillof de cara a 2027: cómo saldría el balotaje más esperado

Ante la consulta “si hoy hubiera elecciones nacionales, ¿a qué espacio elegiría?“, Fuerza Patria (Peronismo/Kirchnerismo) es la fuerza más votada con el 37,2%, seguida por La Libertad Avanza con 35,9%. El Pro (macrismo) reúne apenas el 5,7%.

En tanto, de cara a una eventual elección presidencial, el sondeo muestra que Javier Milei encabeza la intención de voto con el 38,1%, seguido por Axel Kicillof con el 32,9%.

Detrás se ubican la diputada Myriam Bregman, con el 8,4%, y el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, con el 2,9%.

Lo llamativo de la encuesta es que el resultado cambia en el caso de un hipotético balotaje entre ambos dirigentes.

Según el estudio, Kicillof obtiene el 42,5% y Milei el 42,4%. El 7,3% votaría en blanco o impugnado y el 7,9% no define su voto, lo que confirma una polarización casi perfecta entre ambos espacios políticos.

La encuesta también mide el llamado “voto antipático”, que es la disposición a votar a un candidato no preferido para bloquear al rival. Ante la frase “Podría votar a un candidato que no me guste para que no vuelva el peronismo”, el 36,8% se declaró “de acuerdo” o “muy de acuerdo”, mientras que el 50,7% respondió “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”.

Frente a la frase inversa, “Podría votar a un candidato que no me guste para que no continúe Milei como presidente”, el 38,9% se mostró de acuerdo y el 47,8% en desacuerdo.

Midieron a LLA y al peronismo de cara al 2027: sorprenden los números de Milei en el mapa electoral (foto: archivo).

De cara a 2027, el 38,8% prefiere un nuevo gobierno cercano al peronismo, el 23,7% quiere que continúe la gestión actual de Milei y el 17,8% pide que siga Milei con otro equipo.

Solo el 11,4% elige un nuevo gobierno no peronista y el 8,3% no tiene una preferencia definida sobre el futuro político del país.