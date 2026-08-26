Las “fichas” de cara a las elecciones 2027 comienzan a ubicarse sobre el tablero, tras la decisión del presidente Javier Milei de ir en busca de un segundo mandato. En un extenso análisis del mapa político argentino, el periodista y escritor Jorge “Turco” Asís, precisó cuáles pueden ser las otras alternativas y los candidatos que podrían disputarle el poder al libertario.

“La única alternativa, la más real y cercana, aunque pese, es el peronismo ”, sostuvo. Además, aseguró que el Círculo Rojo “le picó el boleto” al líder libertario. “Atravesó la frontera de la paciencia”, sostuvo.

Los “tapados” que podrían ser candidatos, según el “Turco” Asís

El analista fue contundente al ser consultado sobre las posibilidades que ve en el peronismo. “Un amigo productor me dijo que un candidato del peronismo es como un posible director técnico de Boca. Lo nombrás y a los cuatro días todos hablan de él”, sostuvo en diálogo con el canal de streaming Cenital.

En esa línea, dio su opinión sobre el perfil del sucesor de Milei. “La próxima disrupción es la normalidad”, pronosticó. “Tal vez el próximo Presidente es un tipo que tiene el pelo más o menos prolijo, camisita. Puede usar saco azul con pantalón gris, pero esto se acabó”, remarcó.

“Este estilo ya seguramente no corre. De pronto a muchos de los que van a la televisión y les parece que el fenómeno Milei puede ser imitado, yo les sugiero sinceramente que se vistan, que se pongan una corbatita, o que estén sin corbata pero más o menos prolijos , que no griten, que fundamenten”, agregó.

Según su análisis, solo el peronismo podría ganarle a Milei. “Por supuesto que esto lo sabe Milei y lo que quiere es asegurarse votos de los gobernadores ‘rosca floja’, los reticentes o los supuestamente aliados para juntar votos para ver si puede cancelar las PASO”, dijo Asís.

“Y las PASO no le dan los números para cancelarlas, y sería un mecanismo que le facilitaría al peronismo resolver su interna”, resaltó como un factor clave. En esa línea, dio nombres propios que considera podrían ser candidatos, como Sergio Uñac, el actual senador y exgobernador de San Juan.

“Si lo eligen, en 15 días habla todo el mundo de él. Por supuesto que no lo conocen ahora”, opinó Asís. “Hay otro más que también tiene el mismo estilo: Gerardo Zamora. Patea con las dos: la pierna radical y la peronista”, dijo. Sin embargo, no cerró la puerta de Axel Kicillof, quien es visto como candidato natural del espacio para candidatearse.

“Lo que le falta es trabajar un poco más en el Interior. Muchas veces, para descalificarlo, dicen que confunde la política con la universidad y eso es injusto”, opinó. “Es la máxima apuesta disruptiva de Cristina Kirchner: poner en la Provincia de Buenos Aires a un decente”, destacó.

Sin embargo, también elogió al ministro de Economía Sergio Massa: “Lo conozco lo suficiente como para decir que es de los más preparados para gobernar este país ”.

Fuente: Télam Fuente: Télam

“El círculo rojo le picó el boleto a Milei”

Por otra parte, el analista describió cómo percibe la situación de Milei con respecto al denominado Círculo Rojo o los empresarios de mayor poder. “El círculo rojo le picó el boleto a Milei. Salvo algunos que están verdaderamente bien y que temen de qué es lo que puede pasar, yo pienso que él atravesó la frontera de la paciencia y del sentido común con los empresarios cuando lo atacó tan despiadadamente a Paolo Rocca”, sostuvo en relación con el cruce que mantuvo el Presidente con el titular del Grupo Techint.

Además, opinó sobre la disputa libertaria y aseguró que el titular del Ejecutivo no será reelecto. “Su interna está complicada, hasta la batalla cultural está desinflada”, expresó.