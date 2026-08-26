Cobro con Transferencia: así podrán los bancos cobrar cuotas de créditos y qué pasa si no pagás
El Banco Central lanza un mecanismo que fija reglas estrictas de consentimiento, aviso previo y topes de reintento para cobrar cuotas de préstamos. Damián Di Pace, de Focus Market, explicó a El Cronista cómo funciona, qué puede revocar el cliente y qué pasa si se queda sin fondos el día del vencimiento.
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