Mileísmo crítico: los temas que preocupan al Círculo Rojo pese al respaldo al rumbo económico
El respaldo empresario al ordenamiento macroeconómico todavía es sólido, pero por lo bajo empiezan a aparecer las discusiones incómodas: cuánto tiempo se puede sostener el rumbo sin recuperación del empleo, el crédito y la actividad
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 20 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.