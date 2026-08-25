Esta tarde, luego de la reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, los diputados y senadores de La Libertad Avanza fueron a la Casa Rosada para mantener una reunión mano a mano con el presidente Javier Milei. El encuentro se dio luego de que el jefe de Estado haya mantenido una reunión de Gabinete el lunes, donde bajó línea sobre la situación económica en pos de instalar el relato de cara a las elecciones.

Los legisladores, citados para las 17.30 en el Salón Héroes de Malvinas, comenzaron a llegar a Balcarce 50 en manada una hora antes del horario programado por instrucción de Presidencia . Según pudo saber El Cronista, la orden fue que llegaran al menos con 45 minutos de anterioridad, por cuestiones de seguridad del Presidente.

Fueron recibidos por el personal de seguridad que, en un despliegue de dos mesas largas, se encargaron de guardar los celulares de los legisladores en sobres de madera con sus nombres.

La comitiva contó con algunas ausencias por la agenda legislativa . Por caso, el senador Agustín Coto, y los diputados Sebastián Pareja, César Treffinger y Gabriel Bornoroni, no asistieron por la reunión de la comisión Bicameral de Inteligencia que se desarrollaba en el Senado. La senadora Patricia Bullrich, también presente en la comisión, llegó atrasada por ese mismo motivo.

Del cónclave no solo participa el Presidente, sino que también se harán presentes la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Todos ellos estuvieron presentes minutos antes en la reunión de la Mesa Política, donde definieron la agenda de reformas que se tratará en la semana: este miércoles en Diputados el oficialismo intentará aprobar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II, mientras que el Senado buscará avanzar en pliegos judiciales y acuerdos internacionales el jueves.

Según pudo saber El Cronista, la expectativa antes del comienzo de la reunión no tenía tanto que ver con la agenda legislativa per sé, sino con la narrativa discursiva del rumbo de la gestión económica. “Creo que va a decirnos lo mismo que dijo en Gabinete”, especulaba uno de los legisladores en diálogo con este medio.

El lunes, el jefe de Estado le dijo a sus ministros que no cabía en los planes llevar adelante un plan para incentivar los bolsillos de los ciudadanos, ya que eso implicaría “hacer trampas” y “traicionar las convicciones” en búsqueda de “un resultado electoral” .

También hizo hincapié en mantener la credibilidad del rumbo del Gobierno y, sobre el debate económico de la morosidad de las familiares, sostuvo que los indicadores “no reflejan una situación de crisis” y que el incremento de la deuda ya comenzó a tener una “tendencia descendiente”.

En ese sentido, el pedido concreto del Presidente fue combatir a la oposición que busca “instalar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados” con la difusión de los resultados de gestión, una batalla que los legisladores deberán asumir desde la trinchera cuando se debatan las reformas.

Como antesala de la pérdida de la agenda, por caso, semanas atrás en el Senado el oficialismo reconoció que no ordenó una línea de comunicación eficaz para defender la modificación a la Ley de Tierras en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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