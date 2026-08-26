El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este martes que el “cineasta” Santiago Oría asumió más injerencias dentro del área de comunicación digital del Gobierno, un espacio históricamente asociado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La definición llegó en el marco de una conferencia de prensa en Casa Rosada, luego de que el fin de semana se den a conocer más detalles de la nuevo equipo que responde a la secretaria General, Karina Milei.

“Entiendo que sí”, respondió Ravier ante la consulta sobre si Oría ya conducía la estrategia digital oficial. El vocero, sin embargo, buscó bajarle el tono a cualquier lectura de desplazamiento y remarcó que el nuevo esquema “no le quita importancia” a Caputo, a quien calificó como “una figura clave” del Gobierno. Ravier reconoció además que se había reunido el lunes con el asesor para preparar su propia conferencia de prensa .

El tema no escapó de la necesidad del propio vocero a salir a aclarar sobre sus propias declaraciones en la conferencia. “Sobre mi respuesta respecto de la comunicación del Gobierno Nacional, hago una importante aclaración: no hubo ni hay ningún cambio en el organigrama de comunicación del Poder Ejecutivo, ni designación alguna, ni traspaso de responsabilidades entre áreas ”, publicó horas después en un X que luego celebró Santiago Oría.

Gracias Adrian por aclarar que los roles de cada uno de los encargados en las distintas facetas de la comunicación de gobierno siguen de la misma manera. https://t.co/oPQDPrZFU4 — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 25, 2026

Las declaraciones fueron un día después de que Milei encabezara la primera reunión de Gabinete en 45 días, de la que Caputo estuvo llamativamente ausente pese a encontrarse dentro del edificio, tal como contó El Cronista, por “un compromiso impostergable”.

Oría no es nuevo en el organigrama libertario: comenzó a interesarse por las ideas de Milei como nieto del compañero de fórmula de Álvaro Alsogaray, Jorge Salvador Oría, y sus primeras colaboraciones fueron ad honorem. Dirigió en 2020 el documental “Pandenomics” sobre el libro de Milei y luego “La Revolución Liberal”, la película de campaña de 2023 que incluyó la primera entrevista audiovisual de Karina Milei , y desde que el Presidente asumió, él ocupa el cargo de director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

Con el correr de los meses fue acercando su función al área de Ceremonial de la Secretaría General, más cerca del organigrama que conduce la hermana del Presidente. Todas las fotos y videos oficiales del Presidente son tomadas por él, por lo que su rol de cercanía con el jefe de Estado no es novedad .

Desde ese lugar, Oría maneja lo que en el propio oficialismo describen como un esquema de unas 70 cuentas digitales, desde donde se producen buena parte de los ataques a dirigentes opositores, periodistas y economistas críticos, además de los videos y placas que Milei suele viralizar en su Instagram.

El manejo de esa red social quedó bajo su órbita, mientras que TikTok permanece a cargo del influencer Iñaki Gutiérrez, otra figura del espacio que sigue a Milei por doquier y que es habitué de la Casa Rosada .

El avance en el rol comunicacional de Oría se da, en contraparte, con la reducción de la participación de “Las Fuerzas del Cielo”, el espacio que lidera el streamer Daniel “El Gordo Dan” Parisini y el legislador bonaerense, Agustín Romo, de vinculo estrecho con Santiago Caputo.

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El asesor presidencial, a quien Milei supo nivelar como “un hermano” en varias oportunidades, no solo está al mando de la tropa digital que, hace meses que desapareció de la agenda pública -e incluso fueron foco de crítica por parte de los senadores de La Libertad Avanza por no haber promovido la defensa de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada-.

El equipo de Caputo también tiene un rol clave en el armado del discurso presidencial y, por caso, colaboró con el discurso que dio Milei por cadena nacional de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central o en el homenaje al general José de San Martín.

Según pudo saber El Cronista, el avance del equipo Oría y Gutiérrez no implicó el desplazamiento de la tropa de Caputo y, según aclararon desde su entorno, su participación en los discursos de Javier Milei sigue presente . Caputo incluso asesoró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, para su salida a la prensa en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

“No es así (que Santiago Caputo haya dejado de colaborar con los discursos oficiales). Lo que sí, hace varios meses se montó un equipo paralelo en el órbita de la secretaría general que es coordinado por Oría, y desde allí están saliendo muchas de las iniciativas de comunicación del gobierno”, interpretaron fuentes de la Casa Rosada.

Según pudo reconstruir El Cronista, e l equipo paralelo de redes bajo la órbita de Karina Milei se creó hace seis meses , cuando la interna con Santiago Caputo estaba a flor de piel. En ese sentido, el ascenso de Fabián Fernández en la secretaría de Comunicación -junto al vocero Adrián Ravier- también implicó otro gesto por parte de la secretaria general de sumar verticalidad en la comunicación del Gobierno, ya que la orden fue que toda dinámica de gestión de cada cartera deba pasar primero por Fernández.

Fue el propio Caputo quien en los últimos días alimentó versiones sobre su propio alejamiento de las decisiones centrales: el lunes replicó en X un posteo ajeno que muchos interpretaron como una advertencia velada: un mensaje que hablaba de sentarse a mirar “en un horror silencioso” cómo se desarrollaba un desastre ya anunciado.

En tanto, la semana pasada, Oría dio un paso más en ese rol de divulgador libertario: presentó ante la primera camada de alumnos de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza una tríada de manuales pensados como insumo para la militancia . “La idea es que podamos tener herramientas para poder salir a defender al Gobierno”, explicó el propio funcionario.

Los títulos son “Manual de Logros. Dos años que cambiaron la Argentina”, “Memoria de las décadas perdidas” -con el subtítulo “Un racconto de la tragedia kirchnerista”- y “Periodismo y República en la era Milei”, que apunta a describir lo que el oficialismo entiende como una conspiración entre medios y oposición .

Dado que demostró sumo interés, haré llegar a Manu Sobre los tres cuadernillos de formación del CPL. Siempre es bueno colaborar con la educación del periodismo nacional (en especial el subsidiado por PBA).



Manual de Logros: para que aprenda, con datos contundentes y verificados,… pic.twitter.com/EgKMhWWKUI — Santiago Oría (@Santiago_Oria) August 25, 2026

Los tres textos están editados por el Círculo de Pensamiento Liberal, la usina creada por el propio Oría y asociada a esa Escuela de Dirigentes, que Karina Milei había inaugurado en junio junto a su delegada en la Ciudad, Pilar Ramírez, con una primera camada de 60 estudiantes liderada por Fernando Pedrosa, exasesor de Fernando Iglesias en Diputados y candidato en 2025 por la Ciudad, con posibilidades de asumir una banca si algún diputado de esa lista da un paso al costado.

La disputa tiene, además, una derivación institucional. La Escuela de Dirigentes y el material bibliográfico que impulsa Oría buscan, en los hechos, ocupar el espacio que históricamente ocupó la Fundación Faro, el think tank que dirige Agustín Laje y que se referencia en Santiago Caputo.