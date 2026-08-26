¿“Nueva” era en la comunicación digital del Gobierno?: el avance de Karina y el rol de Santiago Caputo
Adrián Ravier confirmó que Santiago Oría encabeza el equipo de redes vinculado a Karina Milei. Aunque el Gobierno niega un desplazamiento del asesor, la movida expone la disputa interna por el control de la narrativa y la formación militante. Cuándo fue que se creó la “vía paralela” de comunicación.
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