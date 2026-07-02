En esta noticia “Segundo Gobierno Popular del PRO”

El periodista y escritor Jorge “Turco” Asís publicó un nuevo análisis sobre la coyuntura política y fue tajante al referirse a la situación del presidente Javier Milei tras la partida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete.

Según su visión, la asunción del exvicejefe de Gobierno porteño no es un cambio de nombre más, sino el sello definitivo de una administración donde el PRO toma las riendas de la gestión.

En esa línea, se refirió a Milei como “un presidente extrapartidario” y un “adorno chino relativamente alquilado”.

“Segundo Gobierno Popular del PRO”

Con este nuevo movimiento en el Gabiente, según Asís, se daría por terminada la etapa del “mileísmo puro” para dar paso a lo que define como el “Segundo Gobierno Popular de PRO”. En este esquema, el control de la “gastada administración” queda en manos de la estructura macrista, mientras el líder de La Libertad Avanza (LLA) ocupa un rol más decorativo en términos de gestión diaria.

En esa línea, uno de los puntos centrales del análisis de Asís es la descripción de Milei como un mandatario que gobierna con herramientas prestadas. Afirma que se lanzó a la gestión con un “proyecto alquilado que Federico Sturzenegger había redactado para la presidencia frustrada de Patricia Bullrich”.

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Bajo esta lógica, el Presidente habría pasado de ser un “Fenómeno Solitario” a convertirse en un “adorno chino relativamente alquilado y con espantosas veleidades de liderazgo universal”.

Esta metamorfosis, asegura el analista, le permite al PRO utilizar la figura presidencial para avanzar con su propia agenda de reformas, mientras el mandatario se enfoca en su proyección como “caudillo occidental de la derecha”.

“La elevación del peronista originario Diego Santilli para premier consolida el Segundo Gobierno Nacional de PRO, con presidente alquilado, el extrapartidario Javier Milei”, precisó Asís.