A un año y pocos meses de las elecciones 2027, reapareció Máximo Kirchner con una reflexión que llamó la atención sobre una posible reelección de Javier Milei. El diputado de Unión por la Patria (UxP) y principal referente de La Cámpora consideró que, si la situación económica mejora, sería razonable que el mandatario libertario vuelva a ganar.

“Si mejorara la economía, ganaría la elección. Que la gane porque está bien la economía. Si no, pareciera que uno desea otra cosa”, planteó.

Además, aseguró que el peronismo tiene margen para construir una propuesta para competir. Por otra parte, dio detalles sobre la vida de Cristina Kirchner en prisión domiciliaria.

Qué dijo Máximo Kirchner sobre una posible reelección de Milei

El hijo de la expresidenta aclaró que no busca que al país le vaya mal, aunque se mostró escéptico sobre un cambio de rumbo con el actual esquema económico. “Ninguna de nuestras propuestas en el Congreso tienen que ver con hacerle daño al Gobierno y a los argentinos y argentinas”, dijo en diálogo con el canal de streaming de Crónica.

Sobre el futuro del espacio que conduce, sostuvo que el peronismo tiene margen para construir una alternativa electoral, pero remarcó que antes deberá dar una discusión interna profunda sobre su identidad y su rumbo. “Lo principal de eso tiene que ver con buscar representar y saber qué queremos representar”, señaló, y agregó que confía en poder “convencer a todos los argentinos de que esta forma de vivir no es la única”.

En ese repaso, también reclamó una revisión urgente del sistema tributario para garantizar mayor “ justicia fiscal ” y advirtió sobre el deterioro del entramado social. “Hay que construir un equilibrio social de vuelta, porque se está rompiendo”, sostuvo.

La ironía en respuesta a Patricia Bullrich

Kirchner también contestó los dichos de Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), que había declarado que jamás compartiría un café con él por tratarse, según sus palabras, del “ guardián de una ideología fracasada”. Con tono irónico, el diputado respondió: “Yo tomo té o mate, té amargo generalmente, que es una costumbre que viene del sur”.

En el mismo sentido, el legislador fue más allá y cuestionó el recorrido político de la senadora libertaria, que supo formar parte de distintos gobiernos a lo largo de las últimas décadas. “No sé cuál Bullrich habla. La Bullrich de (Fernando) De la Rúa, la Bullrich de (Mauricio) Macri, la Bullrich de Milei”, enumeró.

“La Bullrich que conocí de chiquito, yendo a Río Gallegos con gente de la Juventud Peronista, yendo a ver a Néstor (Kirchner) y Cristina”. Contó incluso que conserva una fotografía de un encuentro en Río Gallegos donde se ve a Bullrich charlando junto a la exmandataria.

En tanto, el diputado también salió al cruce de las declaraciones que el presidente Milei realizó durante su exposición en el Council of the Americas, donde vinculó la caída de la tasa de natalidad en el país con la legalización del aborto. Recordó que la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue aprobada en 2020, mientras que la baja en los nacimientos “viene decayendo desde 2015”.

Por lo que consideró que el mandatario “está diciendo una mentira para tratar de dividir más”.

Máximo Kirchner, principal orador en el acto por la libertad de Cristina Kirchner en el Parque Lezama Noticias Argentinas

El día a día de Cristina Kirchner bajo arresto domiciliario

Finalmente, el legislador se refirió a la rutina que lleva adelante Cristina Kirchner en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria dictada en la causa Vialidad.

Según contó, la expresidenta se mantiene activa pese al encierro. “Está aprendiendo chino e inglés. No la quiebran. Y hay dirigentes que están afuera que no hacen un ‘zorongo’ en todo el día”, dijo. “Ella hace ejercicio todas las mañanas, se alimenta sanamente. Y debe ser una de las dirigentes que más leyó sobre Inteligencia Artificial”, aseguró.