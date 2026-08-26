El dólar, irremplazable: la razón por la que el mundo no puede abandonarlo, aunque quiera
Pese a la deuda récord, la polarización política y las sanciones financieras, ningún mercado del mundo tiene la escala ni la liquidez para absorber una salida masiva de capitales de Estados Unidos. Qué explica esa ventaja y si Europa, China o los emergentes están en condiciones de disputarla.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.