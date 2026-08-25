NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El ministro de economia Luis Caputo ingresa a la casa rosada donde se realiza la reunion de gabinete de ministros con el presidente Javier Milei. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Mileísmo crítico: qué preocupa en el Círculo Rojo pese al respaldo a la política económica

El ministro de Economía, Luis Caputo, dará una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana en el microcine del Palacio de Hacienda.

Si bien se anticipó que hará “anuncios económicos”, desde el Ministerio de Economía no adelantaron de qué se tratarán las medidas.

Lo cierto es que la expectativa ronda diversos temas. Uno en particular que captó la atención esta semana es el nivel de morosidad y, en particular, la tasa de interés en pesos.

Otra de las expectativas se centra en el uso del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses para fondear créditos hipotecarios. El propio ministro había anticipado que analizaban una medida de este tipo.

Hace unas semanas, Caputo explicó que la alternativa en análisis era la de que el FGS colocara plazos fijos a largo plazo y que los bancos licitaran las tasas de interés. Con esto, el mercado financiero recuperaba financiamiento a largo plazo para financiar créditos hipotecarios. Este es, además, un segmento de baja tasa de morosidad.

Como informó El Cronista, en el Council de las Américas, el empresariado dejó trascender que le plantearon al Gobierno la necesidad de tomar medidas que ayuden a la recuperación del consumo, entre ellas, la contención de la tasa de interés.

El Gobierno sostiene que mantendrá su política de contracción monetaria y que la morosidad es una cuestión de privados.

“Es importante notar que, si bien las líneas de crédito se incrementan en 2024, las moras aparecen en el contexto del 2025 y, en concreto, con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad la cantidad de proyectos de ley que no tenían financiamiento claro”, sostuvo en conferencia el vocero Adrián Ravier, quien insistió en que el Gobierno no intervendrá.

“Esa situación impactó sobre la demanda de dinero, sobre el tipo de cambio, sobre las tasas de interés. Y, cuando las tasas de interés se elevaron, esta situación llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”, agregó el portavoz oficial.

El anuncio coincide con el tratamiento en el Congreso de dos medidas económicas fundamentales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda versión de Inocencia Fiscal.

Con la primera, el Gobierno espera terminar con el financiamiento al Tesoro (entre otros cambios) para terminar con la emisión monetaria que lee como causante de la inflación.

Con la segunda, busca que salgan, aunque sea en parte, los u$s 170.000 millones que estiman que los argentinos guardan fuera del sistema formal. También se tratará la adhesión al tratado de patentes PCT, medida mencionada en el acuerdo con Estados Unidos