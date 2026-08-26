Inocencia Fiscal y compra de propiedades: qué cambia para usar efectivo y hasta cuándo rige la excepción
El proyecto incorpora una excepción para quienes adhieran al régimen simplificado de Ganancias y utilicen efectivo en operaciones inmobiliarias instrumentadas mediante escritura pública. Qué cambia con la bancarización de los fondos, cuál es la fecha límite y qué protección ofrece frente a ARCA.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 26 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.