Este miércoles por la mañana se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, brinde una conferencia de prensa para un anuncio acerca del otorgamiento de créditos en las fintech, tal como indicaron fuentes cercanas del Gobierno a El Cronista.

El titular del Palacio de Hacienda, minutos antes de que comience la sesión de la Cámara de Diputados que tratará los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal , prevista para el mediodía.

Esta conferencia tendrá lugar en el Ministerio de Economía, pero aún no está confirmado el horario ni tampoco trascendieron los ejes que abordará Caputo y su equipo.

Cabe destacar que minutos después, en Diputados se debatirán dos iniciativas que son clave para la política económica del presidente Javier Milei camino a las elecciones presidenciales de 2027, en las que el mandatario buscará sellar una posible reelección.

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, AGOSTO 24: El ministro de economia Luis Caputo ingresa a la casa rosada donde se realiza la reunion de gabinete de ministros con el presidente Javier Milei. FOTO NA CLAUDIO FANCHI

Asimismo, durante esa jornada el Ejecutivo fijará el precio del dólar mayorista que se utilizará como referencia para pagar en pesos un bono del Tesoro de u$s 2600 millones.

Se trata de un vencimiento que sumó tensiones al tipo de cambio: el mayorista superó esta semana los $ 1.500, mientras que el minorista del Banco Nación cerró la jornada del martes a $ 1.530.