La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió cómo continuará el calendario de pagos de mayo 2026 y miles de pensionados y jubilados esperan un depósito clave antes del próximo feriado. El esquema incluye aumentos, bonos y acreditaciones que se realizarán según la terminación del DNI.

Durante los últimos días del mes, varios beneficiarios recibirán un pago único, un refuerzo que alcanza especialmente a quienes perciben ingresos mínimos dentro del sistema previsional y se abonará de forma automática, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

El cronograma oficial ya fue confirmado por el Gobierno y contempla fechas específicas para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas . Además, ANSES recordó que el incremento del 3,4% impactará en todas las prestaciones sociales y previsionales.

¿Qué jubilados y pensionados cobran el jueves 21 y viernes 22 de mayo? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Geber86

ANSES fija su calendario de pagos y estos son los pensionados que cobran el jueves 21 y viernes 22 de mayo

ANSES informó que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9 recibirán el pago el jueves 21 de mayo. Ese mismo día también cobrarán titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 8.

En tanto, el viernes 22 de mayo será el turno de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y tienen DNI terminados en 0 y 1. También cobrarán AUH y AUE con DNI terminado en 9.

Los pagos confirmados para esas fechas son:

Jueves 21 de mayo:

Jubilados mínimos: DNI terminados en 8 y 9.

AUH: DNI terminados en 8 .

AUE: DNI terminados en 8.

Viernes 22 de mayo:

Jubilados que superan la mínima: DNI terminados en 0 y 1 .

AUH: DNI terminados en 9 .

AUE: DNI terminados en 9.

Desde el organismo remarcaron que todos los montos se acreditan en la cuenta bancaria declarada por cada titular y que no hace falta realizar gestiones extras para cobrar.

Jubilaciones ANSES: cuánto cobran los pensionados con aumento y bono en mayo 2026

El incremento del 3,4% aplicado en mayo responde al esquema de movilidad mensual que toma como referencia la inflación informada por el INDEC. Con esta actualización, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $393.250,17.

A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben los haberes más bajos. De esta manera, el ingreso total alcanza los $463.250,17 para los jubilados de la mínima.

Los principales montos vigentes son los siguientes:

Jubilación mínima: $393.250,17.

Bono extraordinario: $70.000 .

Total para jubilados mínimos: $463.250,17 .

Jubilación máxima: $2.646.201,22.

En el caso de las pensiones, también hubo actualización automática. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $314.600,12, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez ascienden a $275.275,12.

AUH, AUE y asignaciones ANSES: cuáles son los montos que se depositan en mayo 2026

Las asignaciones sociales también recibieron el aumento del 3,4% durante mayo. ANSES confirmó que los nuevos valores ya se encuentran vigentes y se pagan según el calendario oficial establecido por terminación de DNI.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a ser de $141.312,64. Sin embargo, todos los meses se deposita el 80% del monto y el porcentaje restante se libera cuando se presenta la Libreta con controles de salud y escolaridad.

Los valores actualizados quedaron de la siguiente manera:

AUH: $141.312,64.

Pago mensual directo del 80%: $113.050.

AUH por Discapacidad: $458.354.

AUE: $141.312,64.