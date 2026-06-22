El calendario de acreditación de haberes que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para junio contempla los depósitos de aguinaldo y su continuidad durante la última semana del mes.

A partir del martes 23 de junio y hasta el lunes 29 , los jubilados y pensionados que aún no recibieron la acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC) tendrán una feca asignada de cobro según la terminación de su DNI.

Continúan los pagos del aguinaldo a fines de junio y estos son los últimos jubilados en cobrarlo

De acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES a comienzos de mes, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima recibirán su aguinaldo a partir del 23 de junio.

Ya es oficial | Todos los jubilados y pensionados cuyo haber supere el mínimo recibirán el aguinaldo a partir del martes 23 de junio. (Foto: Archivo)

La acreditación se realizará de forma escalonada, siguiendo el esquema habitual que utiliza ANSES para organizar los pagos de sus prestaciones.

El calendario confirmado quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1 : 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3 : 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5 : 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7 : 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

En este sentido, los beneficiarios de ANSES cuyos documentos finalicen en 0 y 1, serán los primeros en cobrar si sus haberes superan la mínima.

¿Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de ANSES en julio?

A partir de julio de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 2,1% en línea con la inflación de mayo informada por el Indec.

Con esta actualización, la jubilación máxima alcanzará los $2.770941,08 mensuales, mientras que la jubilación mínima ascenderá a $411.989,32.

Entre los principales montos previstos para julio, se encuentran:

Jubilación mínima: $411.989,32

Jubilación mínima con bono: $481.989,32.

Jubilación máxima: $2.770.941,08.

PUAM: $329.591,45

PUAM con bono: $399.591,45.

Pensiones no Contributivas: $288.394,05

AUH:$148.045,38.

AUH por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.

Cabe destacar que la actualización alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES y se aplicará de manera automática.

¿Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES?

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre.

En el caso de jubilados y pensionados, el cálculo se realiza tomando como referencia el monto más elevad cobrado entre enero y junio.

Por este motivo, quienes perciben la jubilación máxima recibirán un ingreso extra significativo junto con sus haberes habituales, lo que puede representar un alivio para afrontar gastos extraordinarios o reforzar el presupuesto familiar.

Los beneficiarios que quieran consultar la fecha exacta de cobro, podrán hacerlo ingresando al calendario oficial de ANSES, utilizando su número de DNI y verificado el cronograma correspondiente a su prestación.