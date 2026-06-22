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El calendario de acreditación de haberes que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para junio contempla los depósitos de aguinaldo y su continuidad durante la última semana del mes.
A partir del martes 23 de junio y hasta el lunes 29, los jubilados y pensionados que aún no recibieron la acreditación del Sueldo Anual Complementario (SAC) tendrán una feca asignada de cobro según la terminación de su DNI.
Continúan los pagos del aguinaldo a fines de junio y estos son los últimos jubilados en cobrarlo
De acuerdo al calendario de pagos que difundió la ANSES a comienzos de mes, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la jubilación mínima recibirán su aguinaldo a partir del 23 de junio.
La acreditación se realizará de forma escalonada, siguiendo el esquema habitual que utiliza ANSES para organizar los pagos de sus prestaciones.
El calendario confirmado quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.
En este sentido, los beneficiarios de ANSES cuyos documentos finalicen en 0 y 1, serán los primeros en cobrar si sus haberes superan la mínima.
¿Cuánto cobrarán los jubilados con el aumento de ANSES en julio?
A partir de julio de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 2,1% en línea con la inflación de mayo informada por el Indec.
Con esta actualización, la jubilación máxima alcanzará los $2.770941,08 mensuales, mientras que la jubilación mínima ascenderá a $411.989,32.
Entre los principales montos previstos para julio, se encuentran:
- Jubilación mínima: $411.989,32
- Jubilación mínima con bono: $481.989,32.
- Jubilación máxima: $2.770.941,08.
- PUAM: $329.591,45
- PUAM con bono: $399.591,45.
- Pensiones no Contributivas: $288.394,05
- AUH:$148.045,38.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.
Cabe destacar que la actualización alcanza a todas las prestaciones administradas por ANSES y se aplicará de manera automática.
¿Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES?
El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del haber más alto percibido durante el semestre.
En el caso de jubilados y pensionados, el cálculo se realiza tomando como referencia el monto más elevad cobrado entre enero y junio.
Por este motivo, quienes perciben la jubilación máxima recibirán un ingreso extra significativo junto con sus haberes habituales, lo que puede representar un alivio para afrontar gastos extraordinarios o reforzar el presupuesto familiar.
Los beneficiarios que quieran consultar la fecha exacta de cobro, podrán hacerlo ingresando al calendario oficial de ANSES, utilizando su número de DNI y verificado el cronograma correspondiente a su prestación.