ANSES: cuánto cobrarán las AUH en julio con aumento, quiénes acceden y requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento del 1,5% para todos los haberes de julio de acuerdo al último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo.

Sin embargo, el organismo previsional anunció modificaciones en los requisitos para cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH), debido a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Este cambio podría dejar fuera del beneficio a miles de titulares cuyos ingresos superen el nuevo tope establecido.

¿Cuál es el nuevo requisito para cobrar la AUH en julio?

La actualización del SMVM, oficializada mediante la Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial, eleva el ingreso máximo permitido de $ 313.400 a $ 317.800 mensuales. A partir de julio, este será el límite que ANSES tendrá en cuenta para determinar quiénes pueden seguir cobrando la AUH .

Un requisito es no recibir jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas (Fuente: archivo).

Además, cada beneficiario deberá firmar una declaración jurada al momento de realizar el trámite, dejando constancia de que no percibe ingresos superiores al nuevo tope. En caso de incumplimiento, ANSES podrá suspender el pago de la asignación, incluso si hasta el mes anterior se cumplía con todos los requisitos.

Requisitos para cobrar la AUH

Para seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo, se deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país.

Vivir en territorio argentino.

Tener hijos menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en caso de hijos con discapacidad).

Presentar DNI del titular y de los hijos, partida de nacimiento y documentación que acredite el vínculo familiar.

No recibir jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.

Ser trabajador informal (no registrado) con ingresos inferiores al SMVM.

Ser monotributista social.

Estar registrado como trabajador de casas particulares bajo el régimen especial.

Cuánto cobrarán las familias desde julio

Con la nueva actualización, el esquema de pagos para las familias será el siguiente:

Prestación Familiar Monto Total (100%) Retención Mensual (20%) Cobro Neto en Mano (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 AUH por Discapacidad $482.062,00 $96.412,40 $385.649,60 Asignación por Embarazo (AUE) $148.049,00 $29.609,80 $118.439,20 Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo I) $148.049,00 No aplica $148.049,00

El 20% retenido se liquida todo junto luego de presentar la documentación obligatoria conocida como Libreta AUH que contempla los siguientes trámites:

Controles médicos.

Vacunación.

Escolaridad regular.

El adicional alimentario que alcanza los $ 55.000 en julio

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente dos extras:

Complemento Leche:

$ 42.162

Tarjeta Alimentar:

Un hijo: $ 52.250

Dos hijos: $ 81.936

Tres o más hijos: $ 108.062

La fecha de cobro siempre dependerá del número de documento del beneficiario (Fuente: archivo).

¿Cuándo cobran las familias de ANSES?

El cronograma previsto para julio por el organismo previsional se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: