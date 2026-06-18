Los empleadores de empleadas domésticas deberán prestar atención a los nuevos importes definidos por ARCA para los aportes y contribuciones de julio de 2026. La modificación afecta a todas las categorías del régimen de casas particulares y varía según la cantidad de horas trabajadas por semana.

El cambio no responde a una suba de los aportes jubilatorios ni de la obra social, sino a una actualización en la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Aunque el incremento se aplicó sobre los períodos devengados de junio, el desembolso se verá reflejado en los pagos que vencen durante julio.

Cuáles son los nuevos montos para cada categoría

Los empleadores que tengan trabajando a personas con jornadas de 16 horas semanales o más deberán abonar un total de $38.956,35. De ese importe, $21.990,11 corresponden a la obra social, $15.144,36 al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y $1.821,88 a la ART, que fue el componente que registró el ajuste.

El desembolso se verá reflejado en los pagos que vencen durante julio.

Para quienes emplean personal entre 12 y 16 horas por semana, el monto total asciende a $14.975,56. En este caso, $10.420,18 se destinan al SIPA, $3.306,32 a la cobertura médica y $1.249,06 al seguro por riesgos laborales. En tanto, las jornadas inferiores a 12 horas tienen un costo total de $9.567,83, compuesto por $7.158,89 para jubilación, $1.784,27 para obra social y $624,67 para ART.

Qué deben pagar los empleadores de menores de edad y jubilados

ARCA también publicó los valores correspondientes a trabajadores de entre 16 y 18 años. Para quienes superan las 16 horas semanales, el aporte total quedó establecido en $37.134,47. Si trabajan entre 12 y 16 horas, el empleador deberá ingresar $13.726,50, mientras que para jornadas menores a 12 horas el monto será de $8.943,16.

En el caso de los trabajadores jubilados, los costos son más bajos porque no corresponde realizar aportes a la obra social, ya que cuentan con cobertura a través de PAMI. Por ese motivo, quienes trabajen más de 16 horas generan un pago de $16.966,24; los que cumplen entre 12 y 16 horas demandan $11.669,24; y aquellos con menos de 12 horas semanales implican un aporte de $7.783,56. Estas serán las escalas que los empleadores deberán considerar durante los vencimientos de julio.