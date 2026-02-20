La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes el nuevo aumento para las jubilaciones que regirá a partir de marzo 2026. Además, si bien no está confirmado de manera oficial, se espera que se abone nuevamente el bono extraordinario de $70.000, tal como viene sucediendo todos los meses. Por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANSES estableció que el haber mínimo garantizado vigente a partir de marzo será de $ 369.600,88. En tanto, el haber máximo para jubilados fue fijado en $ 2.487.063,95. La Prestación Básica Universal (PBU) será de $ 169.075,53 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $ 295.680,70. Se trata de un aumento de 2,9%, en línea con la inflación de enero difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con el aumento del 2,9%, así quedan los haberes previsionales para marzo 2026: Además, quienes reciben la jubilación mínima seguirán cobrando el bono de $ 70.000, que se pagará todos los meses durante 2026. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares también recibirán el incremento del 2,9%. Los montos quedarán así: Mientras, ANSES continúa pagando las prestaciones de febrero según el siguiente cronograma de pagos: