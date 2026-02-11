El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, dato clave para definir los aumentos que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el próximo mes. Durante el primer mes del año, la inflación fue del 2,9%. En consecuencia, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares tendrán un aumento equivalente en marzo de 2026. A este aumento se suma la continuidad del bono de $ 70.000, que seguirá vigente durante todo el año. Con el aumento del 2,9%, así quedan los haberes previsionales para marzo: Además, quienes reciben la jubilación mínima seguirán cobrando el bono de $ 70.000, que se pagará todos los meses durante 2026. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares también recibirán el incremento del 2,9%. Los montos quedarán así: Mientras, ANSES continúa pagando las prestaciones de febrero según el siguiente cronograma de pagos: