La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el segundo aumento del 2026 para todos los jubilados junto al bono de $ 70.000 que se renovó para este año. También habrá una modificación en el calendario de pagos con respecto al esquema de enero. En esta línea, los haberes de todos los beneficiarios del organismo previsional verán el ajuste en sintonía con el índice de inflación de diciembre, pero solo algunos cobrarán el extra. Pese a que no se trata de un doble bono, los adultos mayores y pensionados podrán acceder a dos beneficios extra: el bono para los que cobran la mínima y el aumento. Tras el aumento del 2,85% y el bono de $ 70.000, los haberes de enero quedarán de la siguiente forma: ANSES informó que todos los beneficiarios cobrarán antes de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos de febrero que tiene un esquema diferente. La liquidación del primer mes sufrió un ajuste por el fin de semana que cayó justo después del viernes 9 de enero. Como resultado, los pagos de este mes verán un adelanto para las personas con DNI 2 y posteriores. Pensiones no Contributivas