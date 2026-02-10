La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en el mes de febrero continuará con la emisión de un plus económico destinado a un importante grupo de familias. El monto se pagará por una sola vez y tiene como objetivo acompañar a las familias en momentos clave de su vida. En este sentido, la ANSES entregará un bono de $ 219.000 mediante la Asignación de Pago Único, el cual solamente sirve como un refuerzo más que importante. La Asignación de Pago Único de ANSES se entrega por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. Aquellas personas que vayan a casarse podrán solicitar la prestación social, la cual en febrero puede ser de hasta $ 219.000. El monto vigente de la Asignación de Pago Único por Matrimonio es de $ 109.897. Este importe se acredita por persona y no por grupo familiar, lo que abre la posibilidad de duplicar el cobro. Si ambos cónyuges trabajan en blanco o se encuentran dentro de las categorías habilitadas, cada uno puede solicitar la asignación y, de esta manera, el ingreso total para el hogar alcanza los $ 219.000. Para acceder a la asignación por matrimonio, ANSES fija límites de ingresos que deben respetarse al momento de realizar la solicitud. El tope de ingresos familiares brutos es de $ 5.022.048. Además, ninguno de los integrantes de la pareja puede tener un ingreso individual superior a los $ 2.511.024. Si uno de los dos supera ese monto, el beneficio queda descartado aunque el ingreso familiar total esté dentro del límite. No obstante, no todas las personas pueden solicitar esta asignación ya que el beneficio está dirigido a trabajadores y beneficiarios que formen parte del sistema de seguridad social. Pueden acceder al beneficio quienes se encuentren dentro de alguno de estos grupos