El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el avance de un frente de nubes densas cargadas de actividad eléctrica, que dará paso a una fuerte tormenta. Se prevén lluvias intensas con acumulados de hasta 24 milímetros, acompañadas por vientos inestables. El SMN emitió una alerta por el ingreso de un temporal a la provincia de Santiago del Estero. La tormenta llegará durante la tarde del martes 11 con vientos sentido sudeste y abundante caída de agua que podrá alcanzar los 24 milímetros acumulados. La temperatura oscilará entre los 23° y 33°. El organismo climático informó que el mal clima se prolongará hasta la noche del viernes 13. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que las lluvias llegarán a Buenos Aires este miércoles 11. Las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y traerán un marcado alivio térmico, con temperaturas máximas que rondarán los 28°C en los próximos días. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: