Este miércoles 11 de febrero, el Senado iniciará el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Debido a la polémica que genera el proyecto, ATE confirmó paro nacional y diferentes gremios confirmaron un marcha frente al Congreso para rechazar la iniciativa que será acompañada con una movilización y un paro general de distintos sindicatos de todos los sectores. El oficialismo buscará obtener la media sanción necesaria para avanzar con el proyecto que plantea cambios en las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y los derechos laborales. En el plenario federal de delegados, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro de 24 horas con movilización al Congreso para el miércoles 11 de febrero donde exigirán a los senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. La decisión de movilizar de la Confederación General del Trabajo (CGT) surgió tras la reunión del Consejo Directivo donde el triunvirato que conduce la central evaluó la estrategia a seguir ante el inminente debate legislativo. Pese a que algunos sectores pedían la convocatoria a un paro general, finalmente se impuso la postura de una movilización sin dictar una medida de acción directa por parte de la central obrera. El triunviro Jorge Sola explicó que la CGT ya planteó sus objeciones al proyecto ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de representantes de pequeñas y medianas empresas. En ese marco, la agrupación sindical rechazó el contenido de la reforma al señalar que se trata de “un proyecto que ataca derechos y hay una fuerte transferencia de riqueza de los trabajadores a los empleadores”. Sin embargo, la CTA decidió ir más allá y, a diferencia de sus pares de la CGT, decidió realizar un paro nacional que incluirá a distintos sectores. En este marco, el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, llamó a todos los trabajadores “a parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general, y explicó que “tienen cobertura legal para hacerlo”. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) decidió este lunes que no habrá paro de 12 horas, como llegó a analizarse. De esta forma, solo habrá cese de actividades parciales que aún no están definidos. Tampoco habrá ninguna paralización de actividades por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández. Por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA. Esta medida se debe a que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el marco del reclamo salarial que incluyó un paro de todos los trenes durante el jueves pasado. La marcha del miércoles 11 de febrero contará con la participación de gremios de distintos sectores: Los docentes universitarios, nucleados en CONADU, confirmaron su adhesión a la movilización. Su secretaria general, Clara Chevalier, señaló que la situación del sector “es insostenible” y que se iniciará un plan de lucha que contempla paros y nuevas marchas. Entre los reclamos se destacan: La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció un paro docente para el mismo día, en repudio al “ajuste en educación y la devolución del FONID”. También participarán de la movilización frente al Congreso. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro general para el 11 de febrero, acompañando el debate en el Senado. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que “ir al paro el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario, pero no puede ser una medida aislada”. El paro y la movilización tendrán impacto nacional y afectarán servicios esenciales y actividades privadas y estatales. Entre los sectores alcanzados se encuentran: