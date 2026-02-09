El Gobierno anunció nuevas medidas para aliviar el bolsillo de los jubilados, en medio de un contexto económico que continúa complejo. El dato más reciente de inflación mostró una aceleración en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en enero de 2026, con respecto a diciembre de 2025. Fue así que el IPC se ubicó en 3,1%, alcanzando el mismo número de ese mes en el año anterior y el dato más alto en 10 meses. En ese sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, detalló un serie de beneficios disponibles para los jubilados de ANSES, con los que pueden acceder a descuentos y promociones para no perder poder adquisitivo frente al panorama económico actual. En diálogo con Radio Rivadavia, Pettovello reveló detalles sobre el programa que el Ministerio de Capital Humano implementó en conjunto con ANSES para asistir a los sectores jubilatorios más vulnerables. “Desde ANSES estamos trabajando en un plan de beneficios muy importante. Tenemos acuerdos comerciales con grandes cadenas de supermercados, como Coto, Carrefour, Día y otros, para que tengan devoluciones y descuentos sin tope”, confirmó la ministra. Según información oficial del Ministerio de Capital Humano y ANSES, el programa alcanza a más de 7000 comercios adheridos y supera los 13.000 puntos de venta en todo el país. Los descuentos base incluyen: El programa de Beneficios Capital Humano-ANSES incorpora reintegros extras según la entidad bancaria donde se cobran los haberes. Esto permite acumular descuentos que, en algunos casos, alcanzan el 25% de ahorro total. Los jubilados que perciban sus haberes en el Banco de la Nación Argentina pueden sumar un 5% de reintegro adicional al pagar con la aplicación BNA+ MODO en los siguientes supermercados: Condiciones: Además, el Banco Nación ofrece remuneración diaria sobre el saldo en cuenta con una TNA del 32% sobre valores de hasta $ 500.000. Los beneficiarios que cobran en Banco Galicia acceden a uno de los programas más robustos: Desde que el Ministerio de Capital Humano sumó al Banco Supervielle al programa, los jubilados pueden acceder a beneficios destacados todos los martes: Supermercados (martes): Coto (martes): Farmacias (martes): Otros beneficios Supervielle: Los jubilados que cobran en el Banco Provincia de Buenos Aires pueden sumar un 5% de descuento adicional pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en: Condiciones: Una de las características centrales del programa es su automaticidad. Según confirmó ANSES, no se requiere inscripción previa, formularios ni gestiones online. Los descuentos se aplican automáticamente en el momento del pago o se acreditan como reintegro dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra, según el comercio y la promoción vigente. Durante la entrevista, la ministra trazó un diagnóstico duro sobre el funcionamiento del sistema previsional y el origen de las tensiones que hoy enfrentan los jubilados. Pettovello sostuvo que la situación actual “preocupa muchísimo”, aunque atribuyó el deterioro a decisiones adoptadas en gestiones previas. La titular de Capital Humano remarcó que el núcleo del problema es estructural y se arrastra desde hace años. Según explicó, distintos gobiernos incorporaron al régimen de reparto a millones de personas que no habían realizado aportes, lo que —afirmó— terminó afectando la sustentabilidad del esquema. “Metieron al sistema de reparto a 4 millones de personas que no habían contribuido nunca. Eso hace que el sistema sea profundamente injusto para los que sí aportaron toda su vida”, planteó la funcionaria.