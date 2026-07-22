Inocencia Fiscal: uno por uno, los cambios del nuevo proyecto y qué beneficios ampliaría
El ministro de Economía presentará este miércoles una nueva versión del proyecto con cambios que buscan facilitar la adhesión al régimen e incentivar el ingreso de los “dólares del colchón” al sistema financiero.
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