La ciudad que busca sumar subtes, teleféricos y trenes urbanos al transporte público: está a 50 kilómetros de Buenos Aires.

La ciudad de La Plata analiza un plan de gran escala que propone incorporar nuevos medios de transporte público para responder al crecimiento urbano y mejorar la circulación. La iniciativa incluye subtes, teleféricos y trenes urbanos como parte de una transformación integral de la movilidad.

El proyecto fue elaborado por la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo (SPAU), que pretende abrir un proceso de debate con vecinos, especialistas e instituciones antes de avanzar hacia una propuesta consensuada. La ejecución fue pensada por etapas y con un horizonte cercano a los 20 años.

Además de sumar nuevas alternativas de transporte, el plan contempla reorganizar la circulación vehicular y conectar mejor los distintos sectores de la región. La intención es desarrollar una red integrada que acompañe el crecimiento poblacional y reduzca los problemas de congestión que hoy afectan a la capital bonaerense.

Subtes, teleféricos y trenes para una nueva forma de viajar

Uno de los pilares del proyecto consiste en fortalecer la infraestructura ferroviaria mediante trenes urbanos livianos que aprovechen tanto las vías existentes como nuevos ramales. A esto se sumaría una red de subtes destinada a unir los sectores con mayor concentración de habitantes, incluyendo estaciones ferroviarias, hospitales, universidades y barrios estratégicos.

Uno de los pilares del proyecto consiste en fortalecer la infraestructura ferroviaria mediante trenes urbanos livianos (Fuente: archivo).

Como complemento, la propuesta incorpora un sistema de teleféricos pensado para conectar transversalmente diferentes zonas de la ciudad. El recorrido inicial uniría la Estación Gambier con Los Hornos y el área universitaria, aunque también se prevén futuras ampliaciones hacia otros puntos de interés.

Cambios para reducir el tránsito y mejorar la conectividad

El proyecto también propone limitar la circulación de vehículos de gran porte dentro del casco urbano, con excepción del transporte público. Al mismo tiempo, plantea trasladar la terminal de ómnibus hacia un sector con mejor accesibilidad para disminuir el flujo de micros en el centro platense.

Otra de las iniciativas apunta a integrar mediante conexiones ferroviarias el puerto, el aeropuerto, la estación de trenes y una futura terminal de colectivos. De esta manera, se busca construir un sistema más eficiente que facilite los traslados tanto dentro de la ciudad como hacia otras regiones.

Una apuesta con impacto económico y urbano

La propuesta también contempla que buena parte de la infraestructura y del material rodante pueda fabricarse en la región. El objetivo es impulsar la industria local, promover el desarrollo tecnológico y generar nuevos puestos de trabajo especializados vinculados al sector del transporte.

Vista del proyecto de Subte para La Plata (Fuente: Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata). Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata

Los impulsores del plan remarcan que la iniciativa representa un punto de partida para debatir el futuro de la movilidad en La Plata. La intención es diseñar un sistema capaz de responder a las necesidades de las próximas décadas y consolidar a la ciudad como un nodo estratégico de conexión regional, nacional e internacional.